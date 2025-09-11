Adiós al otoño: Roberto Brasero confirma el regreso al verano con una "subida de temperaturas"

Las estaciones de transición como el otoño o la primavera no suelen pasar desapercibidas, sobre todo en los últimos años marcados por el impacto del cambio climático. El paso del calor al frío (y viceversa) no es simplemente una cuestión de ropa o planes al aire libre; en muchas ocasiones, este cambio brusco en las condiciones atmosféricas puede dar lugar a fenómenos extremos que afectan directamente a la población, desde inundaciones hasta tormentas violentas o reventones térmicos.

Por eso el estar atentos a lo que dicen los expertos y seguir a fuentes fiables como los servicios meteorológicos oficiales o comunicadores especializados como Roberto Brasero se vuelve esencial en esta época del año.

Y precisamente ha sido el propio Brasero quien ha lanzado una actualización clave sobre la situación meteorológica en España: el conocido meteorólogo de Antena 3 ha explicado que, tras unos días de lluvias intensas especialmente en el este peninsular y en las Baleares, el tiempo va a dar un giro importante. Según ha indicado "tras las lluvias, nos espera subida de temperaturas", algo que podría marcar el regreso del calor veraniego a buena parte del país, justo cuando muchos ya se preparaban mentalmente para la llegada definitiva del otoño.

La previsión de Brasero para los próximos días

En su intervención Brasero ha detallado que la vaguada que ha provocado estas lluvias intensas se está alejando hacia Italia, donde se prevé que puedan tener tormentas fuertes similares a las que han azotado regiones mediterráneas españolas durante los últimos días. Un ejemplo claro de la intensidad del episodio ha sido lo ocurrido en Calviá, en Baleares, donde se han registrado hasta 100 litros por metro cuadrado. Aunque para esta noche todavía podrían darse lluvias fuertes en el archipiélago, se espera que a partir de mañana la situación cambie de forma notable.

La previsión apunta a una mejora del tiempo en la mayor parte del este peninsular. En lugares como la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el sur de Andalucía volverán los cielos más despejados y, con ellos, las temperaturas irán en aumento. Eso sí, no se descarta que durante la tarde puedan aparecer tormentas puntuales en zonas como Mallorca o el Ampurdán catalán.

En el norte sin embargo, la situación será algo distinta: un frente recorrerá Galicia, el Cantábrico y los Pirineos dejando lluvias, más abundantes en el oeste gallego. También podría darse algún chubasco aislado en la meseta norte. El centro de la península tendrá cielos parcialmente nubosos, mientras que hacia el sur el ambiente se mantendrá más despejado. En Canarias, se espera nubosidad en el norte de las islas occidentales y tiempo más soleado en el sur.

De cara al jueves y el viernes las temperaturas seguirán subiendo, consolidando esa sensación de que el verano no se ha terminado del todo. Según Brasero, “volverán a ser días calurosos en buena parte de España”, un mensaje que confirma el aparente regreso del calor en pleno mes de septiembre.

Pero más allá del cambio de temperaturas, este episodio de lluvias también ha dejado fenómenos poco comunes pero muy llamativos como las mangas marinas (también conocidas como trombas) y los reventones, que han sorprendido a muchos en las costas del este. Las mangas marinas son como tornados que se forman sobre el agua, muy ligados a situaciones de tormenta intensa.

Por otro lado los reventones o downbursts son corrientes descendentes de aire muy violentas que pueden provocar lluvias torrenciales en minutos o, si atraviesan capas cálidas, generar un ascenso repentino de temperaturas sin lluvia, acompañado de fuertes rachas de viento. Así ocurrió en Callosa del Segura (Alicante) y en un centro comercial de Xátiva (Valencia), donde el susto fue considerable.