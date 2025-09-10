La Policía Nacional ya pide colaboración ciudadana para denunciar a los vecinos: "Tu palabra puede ser clave"

Más allá de la importancia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, una de las claves para la convivencia y el bienestar en los barrios es la colaboración de la ciudadanía. No solo a través de comportarse de forma cívica en el día a día, sino también dando ejemplo a las personas a su alrededor. En esta bidireccionalidad es en la que se ha basado la Policía Nacional cuando ha pedido ayuda abiertamente en sus redes sociales para localizar posibles puntos de venta de sustancias ilegales.

La campaña, lanzada en los canales oficiales, insiste en que la participación ciudadana es fundamental. “En la lucha contra el narcotráfico, tu palabra puede ser el arma definitiva”, señala el mensaje difundido por la propia Policía.

La institución recuerda que cualquier persona que tenga información sobre tráfico de drogas en su barrio puede comunicarse de manera directa y segura. Para ello se ha puesto a disposición un correo electrónico específico: antidroga@policia.es

Según la comunicación oficial “este canal de comunicación es anónimo y confidencial”. Es decir, que no hace falta identificarse ni dar datos personales para aportar información que pueda ayudar en las investigaciones.

En la publicación se lanzan preguntas directas al ciudadano con el objetivo de hacer reflexionar: “¿Tu vecino trafica en tu barrio? Se vende, va, escríbenos a antidroga, arroba, policía, punto es y tranquilo”. El mensaje apela a quienes conviven cada día en los entornos donde pueden existir actividades relacionadas con la venta de drogas.

La institución también subraya que se trata de una colaboración sencilla pero decisiva: “En la lucha contra el n4rcotr4fico tu palabra puede ser clave”.

Si una persona detecta un posible punto de venta de sustancias ilegales o cuenta con información relacionada, lo que debe hacer es remitir un correo al canal habilitado: antidroga@policia.es