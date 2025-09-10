Mario Picazo alerta de "hasta 38 grados" para el penúltimo fin de semana del verano astronómico en estas zonas de España

Después de un arranque de septiembre marcado por episodios de inestabilidad y lluvias torrenciales que han puesto punto y final al verano climático, el meteorólogo Mario Picazo ha lanzado un nuevo aviso: las temperaturas vuelven a subir en gran parte de la Península Ibérica, justo en el penúltimo fin de semana del verano astronómico.

El especialista ha explicado que “esta semana vamos a ir recuperando el pulso de las temperaturas”, lo que significa que tras unos días de ambiente fresco y cielos revueltos, el calor va a regresar a distintos puntos de España con valores que podrían alcanzar los 38 grados en zonas del sur: especialmente en el valle del Guadalquivir.

El gráfico compartido por Picazo muestra claramente las diferencias de un territorio a otro: ,ientras que en el norte peninsular las máximas apenas superarán los 20 ºC, con un ambiente casi otoñal, el sur y sureste vuelven a situarse en la franja de calor intenso en comunidades como Andalucía, Murcia o Extremadura donde se esperan máximas por encima de los 30 ºC que podrían llegar a rozar los 35 ºC en puntos de Córdoba y Jaén.

En contraste en regiones como Castilla y León, Galicia, País Vasco o el interior de Aragón, el protagonismo lo van a tener las noches frescas y de hecho Picazo no descarta incluso “las primeras heladas en cumbres del norte peninsular” confirmando el cambio de tendencia hacia un ambiente más otoñal.

Eltiempo.es detalla la evolución para los próximos días

El portal eltiempo.es, también dirigido por Mario Picazo, señala que el calor tendrá un repunte durante el miércoles y jueves, especialmente en los tercios norte, este y sur del país. Se esperan 30 ºC en el sur y suroeste de España, superándose esa cifra en el valle del Guadalquivir y rozando los 30 ºC también en el nordeste.

El jueves el ascenso será más generalizado, con 35 ºC en Córdoba, más de 30 ºC en el interior de Andalucía y sur de Extremadura, así como 36 ºC en Murcia. En la Comunidad Valenciana y Cataluña los termómetros se situarán cerca de los 30 ºC.

En cuanto a las mínimas, la previsión apunta a descensos generalizados con temperaturas que en muchas zonas del interior apenas superarán los 10 ºC. Esto ocurrirá en amplias áreas de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra o sur de Aragón.

La causa: la entrada de una vaguada

Eltiempo.es recuerda además el papel de la vaguada, esa ondulación en el flujo de aire en altura que permite la llegada de aire frío desde latitudes más altas. Este fenómeno no solo favorece un descenso térmico, también genera inestabilidad atmosférica y lluvias que impiden un mayor calentamiento durante el día.

En palabras del propio Picazo, cada vez que llega una vaguada se produce “un ambiente más fresco y revuelto: una auténtica puerta de entrada a las primeras sensaciones otoñales”.