El cardiólogo andaluz Aurelio Rojas explica su método de la ducha para dormir: "Reduce el tiempo para conciliar el sueño en un sorprendente 36%"

Según datos de Quirónsalud en España aproximadamente uno de cada dos adultos y dos de cada cuatro niños tienen problemas de sueño y más del 48% de la población adulta reconoce que no descansa con la calidad necesaria, debido a factores como el estrés, la ansiedad o las preocupaciones laborales y económicas. La falta de un descanso reparador no es un tema menor: influye directamente en la memoria, el sistema inmune y en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Contar con el diagnóstico y el tratamiento de expertos es crucial en este contexto y ude los profesionales que más conversación ha generado en los últimos meses es el cardiólogo andaluz Aurelio Rojas, que a través de su cuenta de Instagram ha compartido un método sencillo para mejorar la conciliación del sueño y que, según explica, está respaldado por la ciencia.

La ducha nocturna como hábito de salud

Rojas asegura que el debate sobre si es mejor ducharse por la mañana o por la noche puede resolverse gracias a la evidencia científica. Cita un metaanálisis publicado en 2019 en Sleep Medicine Reviews que analizaba 17 estudios y concluía que “ducharse o bañarse con agua caliente (entre 40 y 42,5 °C) entre una y dos horas antes de dormir reduce el tiempo para conciliar el sueño en un sorprendente 36%”. El cardiólogo añade que “esto es muchísimo más que hacer ejercicio o comer bien” y que, además, “mejora la eficiencia del descanso: duermes más tiempo, el tiempo que estás dormido es de más calidad y tienes menos despertares”.

El especialista explica que tras una ducha caliente “los vasos sanguíneos de nuestra piel se dilatan, nuestro cuerpo libera calor y la temperatura central desciende”. Ese proceso fisiológico es clave porque “esta bajada natural es la señal biológica que activa la liberación de melatonina”, conocida como la hormona del sueño. Según Rojas este mecanismo convierte la ducha nocturna “en mucho más que higiene, en un sencillo hábito para vivir más y mejor”.