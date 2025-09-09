La solución que propone Niño Becerra para el problema de la vivienda en España: "Construyendo ciudades nuevas"

La vivienda se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza para buena parte de la población española, en especial para los más jóvenes que ven cada vez más difícil acceder a un hogar en propiedad o incluso de alquiler.

El aumento de los precios, el empleo precario y la falta de alternativas asequibles han situado este asunto en el centro de la conversación pública. Ante este panorama distintas voces expertas han empezado a poner sobre la mesa posibles soluciones.

En los últimos días ha destacado la del economista Santiago Niño Becerra (habitual en medios de comunicación y tertulias televisivas) que ha querido ser claro sobre lo que considera la única salida: “La única forma de arreglar el problema de la vivienda en España, la única, es construyendo ciudades nuevas”.

Ciudades planificadas desde cero

En una entrevista con el medio Noticias Trabajo, Niño Becerra defendía que limitarse a levantar más edificios dentro de las ciudades actuales no basta para dar respuesta a la elevada demanda de hogares. Su planteamiento va más allá: levantar poblaciones completas, planificadas, con sistemas de movilidad diseñados desde el inicio y con capacidad para acoger entre 25.000 y 30.000 habitantes.

El economista recordana que no se trata de una idea inédita, ya que España ya experimentó con proyectos similares en el pasado. El ejemplo más conocido es Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid, aunque también citaba otros como Valdeluz, que no llegaron a tener el mismo éxito. Según Niño Becerra este modelo de ciudades nuevass sería precisamente el que se está considerando en países como el Reino Unido.

En su argumentación Niño Becerra resaba importancia a otras medidas que suelen proponerse, a las que calificó como simples “parches” incapaces de resolver el problema de fondo. A su juicio únicamente un cambio estructural como el de crear ciudades desde cero podría aliviar la tensión del mercado inmobiliario.

Críticas y dudas al modelo

Sin embargo la propuesta no está exenta de críticas. España cuenta con un número muy elevado de viviendas vacías: 3,8 millones, lo que supone un 14,4% del parque total según datos del INE de 2021. A esto se suma que uno de los mayores problemas para el acceso a la vivienda no es únicamente la falta de construcción, sino también el rentismo y la especulación inmobiliaria, junto con la antigüedad del parque residencial existente.

En redes sociales tampoco han faltado voces escépticas: el escritor Jorge Dioni López resumía con ironía la propuesta calificándola de “churrismo premium”, mientras que el periodista Antonio Maestre apuntaba que “las previsiones fallidas de Santiago Niño Becerra son un género en sí mismo”.