Niño Becerra, economista, sobre el futuro de las pensiones: "Los jóvenes no van a tener pensión"

Hace ya varios años que España está inmersa en un complejo plan para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones: un auténtico buque insignia del estado de bienestar, que no solo forma parte de los derechos adquiridos de la ciudadanía sino que además sostiene un importante mercado de consumo del que se beneficia toda la economía en su conjunto.

Pero pese a que existe una planificación detallada para asegurar su viabilidad a corto, medio y largo plazo, todavía continúan apareciendo voces que prefieren obviar estos esfuerzos, instalándose en la idea de que no se está haciendo nada.

Una de estas voces es la del economista Niño Becerra, que hace tan solo unos días lanzaba un mensaje contundente: el sistema de pensiones, tal y como lo conocemos, está muerto. Según su visión los jóvenes no llegarán a cobrar una pensión de jubilación porque los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos y la tasa de cobertura (el número de trabajadores por pensionista) se reducirá drásticamente en las próximas décadas. Becerra describe un panorama en el que el modelo, nacido tras la Segunda Guerra Mundial, se basaba en pleno empleo, salarios crecientes y una esperanza de vida mucho más corta. Hoy nada de eso se cumple y para él el desenlace es evidente: el sistema no es sostenible.

La estrategia para garantizar las pensiones

Sin embargo este discurso catastrofista pasa por alto la estrategia que el poder ejecutivo ha diseñado siguiendo las directrices de la Unión Europea. Un plan que busca precisamente blindar las pensiones y adaptarlas a los retos de una sociedad que envejece rápidamente. Se trata del llamado Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, elaborado en el marco del Pacto de Toledo y con el aval de un amplio consenso parlamentario.

Entre sus principales líneas de actuación destaca en primer lugar, la separación de fuentes de financiación: que las prestaciones no contributivas dejen de cargarse sobre las cotizaciones de los trabajadores y pasen a financiarse con impuestos. También se contempla un mecanismo de revalorización vinculado al IPC para garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

Otra de las piezas clave es el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal, mediante incentivos a quienes decidan prolongar su vida laboral y correcciones en las jubilaciones anticipadas. Al mismo tiempo se prepara una revisión del periodo de cómputo que tenga en cuenta las nuevas trayectorias profesionales, cada vez más marcadas por lagunas y cambios de empleo.

El plan sustituye además el antiguo factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional, que incorpora no solo la esperanza de vida sino otros indicadores para reflejar con más precisión el desafío demográfico. En paralelo se reforma el sistema de cotización de los autónomos para que pase a calcularse en función de sus ingresos reales y se rediseña el complemento de maternidad, con el fin de reducir la brecha de género en pensiones.

Finalmente el Componente 30 prevé la adecuación gradual de la base máxima de cotización junto con la pensión máxima, y el impulso de los planes de pensiones de empleo mediante un nuevo marco jurídico que incluya incluso fondos de promoción pública para colectivos hoy desprotegidos.