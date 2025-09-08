Jorge Rey confirma "el peor de los presagios" para el otoño

Con el otoño meteorológico ya a pleno rendimiento son muchas las personas que se preguntan cómo van a ser los próximos meses. Tras un verano marcado por los incendios, episodios de calor extremo y tormentas puntuales, la atención ahora se centra en una estación que tradicionalmente trae consigo cambios bruscos, lluvias y, en algunos casos, fenómenos meteorológicos adversos.

La ciencia oficial, a través de los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología , señala que este otoño 2025 será con una alta probabilidad, más cálido de lo normal en gran parte del país. Según la previsión en el norte, este peninsular y Baleares existe un 70% de probabilidades de que las temperaturas se sitúen por encima de los valores medios. En el resto de la península la probabilidad de calor superior es del 60% mientras que en Canarias ronda el 50%.

En cuanto a las lluvias la previsión no es mucho más optimista la AEMET apunta a un otoño más seco de lo habitual en el oeste peninsular y Canarias, con un 45% de probabilidades. En el resto de España lo más seguro que las precipitaciones se mantengan en valores normale pero esto no excluye la llegada de episodios de inestabilidad típicos de la estación como DANAs y tormentas intensas en el área mediterránea.

La previsión de Jorge Rey

Al margen de los modelos meteorológicos oficiales, la voz de Jorge Rey vuelve a resonar con fuerza. El joven (que se hizo popular por anticipar la borrasca Filomena) mantiene vivas las cabañuelas: un método tradicional de observación atmosférica que carece de base científica, pero que sigue teniendo miles de seguidores.

En su pronóstico para este otoño Rey no duda en señalar que nos enfrentamos a semanas de contrastes. Explica que los primeros días de septiembre estarán marcados por la entrada de vientos del sur, lo que traerá calor y un ambiente en apariencia agradabl y que esa misma dinámica dará paso a la llegada de borrascas y tormentas, primero en el norte y centro peninsular y más adelante en el resto del país.

De acuerdo con su predicción la segunda quincena de septiembre estará dominada por el anticiclón de las Azores, lo que provocará una nueva subida de las temperaturas en buena parte del territorio.

En octubre Rey prevé un escenario algo más estable, aunque no exento de sobresaltos. Apunta que en torno al 12 de octubre, coincidiendo con la festividad del Pilar, se producirá la llegada de borrascas acompañadas de vientos del sur, lo que ocasionará un repunte de las temperaturas y tormentas en zonas del oeste peninsular. En paralelo tampoco descarta la formación de alguna DANA que afecte al Mediterráneo durante la primera quincena.

Ya en noviembre la predicción del joven meteorólogo anticipa la llegada de frentes atlánticos a partir del día 22, que dejarán lluvias en el norte y este peninsular. También señala que en sistemas montañosos podrían producirse las primeras nevadas en cotas altas.

Más allá de las predicciones puntuales, los datos muestran un patrón que inquieta a la comunidad científica: los otoños cálidos son cada vez más frecuentes en España. Desde los años 80 la tendencia de la temperatura media en esta estación muestra un ascenso constante. De hecho en lo que va de siglo XXI, más de la mitad de los otoños han registrado temperaturas superiores a la media del periodo de referencia (1991-2020). A esto se suma que los últimos dos otoños, 2023 y 2024, han estado entre los más cálidos y húmedos de la serie histórica, con récords de temperatura y precipitaciones excepcionales en meses como octubre.