Una hoja de 'cantueso' en el armario: el remedio andaluz que acaba con el olor más molesto

Córdoba es una provincia que presume de muchos atractivos, pero si hay algo que engancha a viajeros y vecinos es su naturaleza. Las rutas de senderismo por la Sierra Morena o la Sierra de Córdoba se han convertido en uno de los reclamos más potentes para quienes buscan aire limpio, paisajes verdes y rincones donde todavía se siente la calma del monte mediterráneo.

En estos caminos, sobre todo cuando la primavera se abre paso, hay un compañero silencioso que llama la atención por su colorido y su aroma: el cantueso.

Conocido científicamente por el nombre de Lavandula stoechas, el cantueso es una de las plantas más emblemáticas del matorral mediterráneo y crece de forma abundante en la provincia de Córdoba.

Lo más habitual es encontrarlo en laderas soleadas, pinares, encinares aclarados y terrenos pedregosos de sustrato silíceo, lugares muy comunes en la geografía cordobesa alcanzando hasta un metro de altura y siendo reconocido fácilmente por sus flores agrupadas en cabezuelas de intenso color púrpura. Su época de esplendor llega en primavera y verano, cuando tapiza grandes superficies y tiñe las sierras de un violeta vibrante que se aprecia desde lejos.

Para qué se usa el cantueso

Pero el cantueso no es solo un regalo para la vista. Desde hace siglos forma parte de la cultura popular andaluza como planta de múltiples aplicaciones. Sus infusiones se han tomado para aliviar molestias estomacales, digestiones pesadas, ardores o gases, y también como apoyo frente a la tos, inflamaciones de las vías respiratorias y estados febriles. En medicina popular ha sido considerado un calmante natural, un aliado para favorecer la eliminación de líquidos y un remedio útil en procesos digestivos complicados. Del mismo modo, aplicado en baños o lociones, se utilizaba para lavar heridas, infecciones cutáneas leves o pequeños traumatismos gracias a su carácter cicatrizante y antiséptico.

Más allá de los usos medicinales, el cantueso ha estado muy presente en la vida cotidiana. En muchos pueblos era costumbre secar sus tallos en ramilletes para perfumar armarios y cajones, o preparar macerados en aceite de oliva que servían contra las picaduras de insectos. Incluso circulaban recetas caseras de lociones ecológicas con agua y alcohol que ayudaban a mantener alejados a los mosquitos.

Además su fragancia y sus propiedades han encontrado un lugar en la economía rural. El cantueso es una planta melífera muy apreciada y las abejas producen con ella mieles de gran calidad, comercializadas bajo el nombre de miel de cantueso. También su aroma ha sido aprovechado para la elaboración de perfumes y jabones artesanales, lo que refuerza su papel como recurso natural versátil y cargado de tradición.