El invento de Ikea que convierte el suelo de tu terraza en un auténtico patio cordobés: por menos de 15 euros
El canto de este recurso radica en que su acabado gris claro imita a la piedra natural
Al igual que pasa en la moda, en la música o incluso en la arquitectura todo lo que hacemos o elegimos se apoya en referentes: cuando queremos cambiar algo en casa (ya sea una reforma completa o un simple lavado de cara) lo primero que solemos buscar es inspiración. Miramos tendencias, estilos, corrientes estéticas y a partir de ahí vamos proyectando nuestros propios gustos y necesidades.
En este terreno pocos referentes resultan tan potentes como los patios de Córdoba: con siglos de historia a sus espaldas, esta tradición andaluza combina suelos empedrados, paredes encaladas, fuentes y macetas llenas de flores.
Pero para replicar de la noche a la mañana un patio cordobés en nuestra terraza urbana es prácticamente imposible: ni el tiempo, ni los materiales ni la magia que se respira en esos rincones pueden copiarse tal cual.
Con todo y con eso sí que podemos intentar aproximarnos aunque sea un poco, gracias a soluciones ingeniosas que ofrecen las grandes superficies y aquí es donde entra Ikea con un producto sencillo, económico y sorprendente.
El suelo que convierte tu balcón en un patio cordobés
La cadena sueca tiene en su catálogo el suelo exterior ALTAPPEN en gris claro, pensado para terrazas y balcones. Se trata de un sistema de losetas fabricadas en plástico reciclado que se encajan unas con otras mediante pestañas: No hacen falta herramientas, ni pegamento, ni obras y basta solo con colocarlas encima del suelo ya existente y ajustarlas entre sí.
Cada paquete incluye 9 piezas, con un grosor de apenas 0,6 cm, que en conjunto cubren 0,81 m². El precio: 14,99 euros el paquete. Es decir que por menos de 15 euros ya puedes cubrir el suelo de un balcón pequeño, y si compras dos paquetes (menos de 30 €) tendrás suficiente para una superficie de 1,62 m². Además, las piezas pueden recortarse fácilmente para adaptarse a esquinas y rincones.
El encanto de este invento radica en que su acabado gris claro imita a la piedra natural, uno de los materiales más característicos de los patios andaluces. En Córdoba es habitual encontrar suelos de enchinado cordobés (cantos rodados que dibujan figuras geométricas), losas de piedra o mármol en las casas más señoriales, o baldosas hidráulicas en viviendas más humildes.
El suelo de Ikea aunque es de un material diferente, consigue evocar esa estética pétrea, elegante y fresca que define a los patios cordobeses.
El suelo sería la base, pero no lo único porque si de verdad quieres recrear el ambiente cordobés, Ikea recomienda añadir otros detalles: macetas con geranios, gitanillas o claveles colgadas en paredes y barandillas, una pequeña fuente o elemento de agua, e incluso algunos azulejos o espejos que reflejen la luz.
