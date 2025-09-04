Marta Prada, educadora: "La Ley no exige entrar al colegio sin pañal"

Con la vuelta al cole a la vuelta de la esquina, nunca mejor dicho, son muchas las familias que se preparan para un momento clave: ver cómo sus hijos entran por primera vez en el colegio. Un cambio enorme que no solo afecta a los pequeños sino que también incide en la dinámica de toda la casa.

Pasar de no ir al cole a empezar en infantil supone adaptarse a nuevos horarios, madrugones, rutinas, separaciones más largas de mamá y papá, nuevas comidas, relaciones con otros niños y adultos que hasta ese momento eran desconocidos. Todo esto ya de por sí es un proceso intenso pero hay un tema que cada año genera un conflicto añadido: el pañal.

Muchas familias se encuentran con la presión de retirar el pañal en verano para que en septiembre sus hijos lleguen “listos” al cole. En la práctica son muchos los centros escolares que (sin decirlo de forma oficial) exigen que los niños empiecen sin pañal en 3 años dando lugar a nervios, carreras y en muchos casos a intentos de forzar un proceso que todavía no ha llegado de manera natural para el niño.

Qué dice la ley realmente

En este punto la educadora Marta Prada lo deja muy claro: “Vamos a fingir que todos los niños y niñas que entran ahora en septiembre con 3 años o menos controlan sus esfínteres perfectamente?”.

Prada recuerda que en España no existe ninguna ley que obligue a los niños a dejar el pañal antes de entrar en el colegio. De hecho ni la LOMCE ni la LOMLOE mencionan nada sobre control de esfínteres a los tres años. Lo que sí recogen de forma explícita es la necesidad de fomentar la autonomía poco a poco, la atención a la diversidad y la inclusión: “En ningún sitio se dice que un niño deba controlar esfínteres con 3 años sí o sí”,. Y sin embargo, cada septiembre se repite la “norma no escrita”: todos sin pañal.

Marta Prada es formadora, divulgadora y una de las voces más influyentes en España en materia de infancia y educación respetuosa. Tras ser madre decidió reorientar su vida profesional hacia lo que le apasionaba: la infancia. Se ha formado como Guía Montessori (0-3 y 3-6 años), educadora de familias en disciplina positiva, asesora de lactancia, profesora de yoga para niños, educadora de masaje infantil y en comunicación no violenta. Desde 2015 comparte recursos y reflexiones en su blog Pequefelicidad