La Guardia Civil alerta de un nuevo timo en WhatsApp: así roban tu cuenta con una simple videollamada
Un aviso urgente advierte de un método de robo de cuentas que ya circula en España
C. Suena
WhatsApp vuelve a estar en el punto de mira de los ciberdelincuentes. La Guardia Civil ha lanzado un aviso urgente sobre un nuevo método de robo de cuentas que está circulando en España y que utiliza como gancho una simple videollamada. El engaño es rápido, eficaz y puede dejar a la víctima sin acceso inmediato a su perfil.
Así funciona la estafa de la videollamada de WhatsApp
El fraude comienza con una llamada de vídeo. Al aceptar, el usuario solo ve una pantalla oscura. En ese momento, el interlocutor asegura que existe un problema con el dispositivo y pide que se active la función de compartir pantalla.
Al hacerlo, la víctima recibe un SMS con el código de verificación de WhatsApp, el mismo que permite acceder a la cuenta desde otro dispositivo. Al estar compartiendo pantalla, el estafador consigue ver ese código en tiempo real y tomar el control de la aplicación.
La consecuencia es inmediata: la sesión se cierra y el usuario ya no puede volver a entrar en su WhatsApp.
Una vez dentro de la cuenta, los estafadores pueden acceder a conversaciones, suplantar la identidad de la víctima y pedir dinero a sus contactos. Este tipo de técnicas, cada vez más elaboradas, aprovechan la confianza y la rapidez con la que solemos responder en aplicaciones de mensajería.
Qué hacer para protegerse
La Guardia Civil recomienda desconfiar de cualquier petición para compartir pantalla, especialmente en llamadas o videollamadas de origen desconocido. También recuerda que el código de verificación de WhatsApp es personal e intransferible, y nunca debe mostrarse ni enviarse a terceros.En caso de sufrir este tipo de ataque, la Guardia Civil aconseja contactar con WhatsApp para recuperar la cuenta, cambiar todas las contraseñas vinculadas y avisar a familiares y amigos para que no caigan en posibles fraudes.
La importancia de denunciar
Además de tomar medidas inmediatas, los cuerpos de seguridad animan a denunciar estos hechos. De esta forma se ayuda a investigar y frenar la expansión de estafas que, como esta, pueden multiplicarse en poco tiempo y afectar a miles de usuarios.
