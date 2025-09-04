El castillo medieval que desapareció en un enigmático pueblo de Córdoba: "La vista del paisaje de fondo es maravillosa"

Apenas 40 kilómetros separan Córdoba capital de un municipio que pocos tienen en su lista de viajes, pero que guarda una historia sorprendente: se llama Obejo y está escondido en plena Sierra Morena, a 700 metros de altitud, rodeado de encinas, aire limpio y un silencio que se rompe solo con las fiestas y romerías locales.

Pero lo que más llama la atención de este rincón serrano no es solo su paisaje, sino un castillo que prácticamente desapareció del mapa y de sus piedras.

Según recogen fuentes históricas como el Diccionario geográfico de Pascual Madoz o los estudios revisados por la Consejería de Cultura, Obejo se levantó sobre un antiguo asentamiento llamado Ubal, que mencionan los cronistas andalusíes como Al-Udri. Su posición era estratégica porque desde ella se dominaba la ruta que unía Córdoba con Toledo, y que pasaba por el corredor estratégico para el Califato de Pedroche y La Alcudia.

Para vigilar ese paso se construyó el Castillo de Ubal: una fortificación hispanomusulmana que formaba parte de un sistema defensivo del siglo X. Hoy sin embargo al visitante le cuesta reconocerlo, porque la fortaleza se encuentra en ruinas y en gran medida “se metió” dentro del propio pueblo.

El castillo que se esconde en la iglesia

Quien busque torres medievales se sorprenderá al descubrir que apenas quedan restos: algunos muros dispersos y cuatro torreones convertidos en muñones de piedra. Lo curioso es que gran parte de la fortaleza fue desmantelada y sus materiales se reaprovecharon en la construcción de la iglesia de San Pedro Abad, situada en el centro de Obejo según explican desde el portal Castillosnet.org. Así de alguna manera la historia del castillo no se perdió del todo, sino que se integró en la vida cotidiana del pueblo.

Desde una pequeña plaza junto a la iglesia todavía se aprecian vestigios de muralla y, si uno presta atención, puede adivinar dónde estuvo el perímetro defensivo. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico recuerda que el enclave está protegido como Bien de Interés Cultural desde 1985 aunque su estado actual es de ruina.

El viaje a Obejo no se queda en las huellas del castillo: el municipio conserva tradiciones únicas, como la Bachimachía, una danza de espadas interpretada por 32 hombres durante las fiestas de San Benito y San Antón (un ritual ancestral, pendiente de ser reconocido como Bien de Interés Cultural) en el que los danzantes simulan una ejecución y resurrección en plena plaza.

La gastronomía es otro motivo para acercarse: pan de horno de leña elaborado todavía por familias locales, escabeches de cordero o conejo, y dulces caseros como los buñuelos repartidos en romerías según detallan en el portal de la Biblioteca de Obejo. Y para quien prefiera la naturaleza basta con caminar hacia el pantano de Guadanuño, en la Estación de Obejo, o recorrer los restos mineros de Cerro Muriano.