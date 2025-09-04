Alfonso Navarro, psicólogo para adolescentes: "Si conforme llega septiembre notas a tu hijo más nervioso, puede que no sea solo un tema de pereza"

Aunque es un tema del que no se habla demasiado y que incluso puede parecer que está ya superado, el acoso escolar sigue siendo una de las grandes lacras en nuestro país. Entre otros datos según el Consejo General de la Psicología de España hasta el 9,4% del alumnado en España es víctima de acoso escolar o ciberbullying.

Estos datos se recogen en el informe de la Fundación ANAR y se publican en Infocop y muestran una tendencia clara, que es que el 6,5% de los alumnos sufren acoso escolar presencial, el 1,1% ciberbullying y el 1,8% ambos tipos de acoso a la vez. Por no hablar de que la mitad de los estudiantes que lo sufren (47,3%) lo padecen durante meses y uno de cada cuatro (26,6%) lo arrastra durante más de un año.

Los insultos, motes y burlas son la forma más habitual de agresión (87,6%) según saca a la luz el informe, faltas seguidas de cerca por el aislamiento (42,6%), la difusión de rumores (26,8%), los golpes y las patadas (22,2%) o las amenazas (20,9%).

Aunque pueda pensarse que los episodios de acoso son aislados lo cierto y verdad es que casi la mitad de los casos (49,8%) se dan en grupo, con los chicos como protagonistas en un 62,4% de las ocasiones. Entre los motivos más señalados por los que los acosadores se meten con sus víctimas aparecen "las cosas que hace o dice" (57,9%) o el "aspecto físico" (55,5%).

Una batalla que no solo se libra en las aulas

Desde ANAR subrayan que el acoso escolar no es un problema que se pueda dar por superado. Aunque se ha incrementado la percepción de que los profesores sí intervienen en estas situaciones (71,4% del alumnado así lo considera), todavía un 28,6% de los estudiantes cree que el profesorado no hace nada.

Por eso, la lucha contra el bullying requiere de la participación de todos: centros escolares, alumnado, instituciones… y, de manera fundamental, las familias.

La mirada de un psicólogo especializado en adolescentes

En este sentido el psicólogo Alfonso Navarro, especialista en adolescentes y profesional de Fluxua Psicología, ha lanzado una advertencia a los padres y madres en una de sus últimas publicaciones: "Si conforme llega septiembre notas a tu hijo más nervioso, se encierra más, está anticipando… lo notas que está ahí dentro de su cabeza pensando en cosas negativas, puede que no sea solo un tema de pereza".

Navarro recuerda que detrás de esa actitud que muchas familias interpretan como "flojera" o "mala actitud" puede estar escondiéndose un problema de acoso escolar que no ha salido a la luz. "El bullying deja heridas muy profundas y cuando no se acompaña esas heridas forman estructuras que hacen que la persona se desarrolle con eso: ansiedad social, baja autoestima, depresiones, problemas para relacionarse con los otros o confiar en los otros".

El psicólogo advierte además que esto no se soluciona ni intentando encajar o "ser guay", ni tampoco con la estrategia de ignorar lo que pasa: "Déjame decirte que esto no se soluciona ni cambiando y siendo guay ni consiguiendo ignorarlo y pasar por ello como si no estuviese sucediendo".

El acompañamiento de la familia, junto al apoyo profesional cuando sea necesario, es clave para que los adolescentes recuperen la confianza en sí mismos y vuelvan a sentirse seguros. Como señala Navarro: "Con el acompañamiento adecuado tu hijo puede volver a sentirse seguro y volver a confiar en sí mismo y volver a recuperar esa fortaleza".