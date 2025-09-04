300 años de historia y 8 generaciones a cargo: la bodega del pueblo cordobés de Montilla que se puede visitar y es la segunda más antigua de España

España tiene una larguísima tradición enológica, una de esas que se cuentan entre las más ricas y diversas del mundo. En Andalucía además, se concentran dos de las bodegas más antiguas del país: Bodegas Góngora en Villanueva del Ariscal en Sevilla abierta en 1682 y Bodegas Alvear, fundada en Montilla en 1729. Tres siglos de historia la avalan y hoy todavía se mantiene en manos de la misma familia.

El origen de esta saga vinatera se remonta a la antigua merindad de Trasmiera en las montañas de Burgos: desde allí la familia se trasladó a Nájera en La Rioja y a comienzos del siglo XVII llegó a tierras cordobesas.

El fundador de la bodega fue Diego de Alvear y Escalera junto a hijo de Juan Bautista García de Alvear, que había ejercido como administrador de Rentas Reales en Córdoba. En Montilla Diego localiz el campo y en las viñas su gran pasión y en 1729 puso la primera piedra de aquella primera bodega pequeña y escondida entre las calles del pueblo, con un puñado de botas y tinajas que se convirtieron en su mundo íntimo.

Con el tiempo fue adquiriendo tierras hasta convertirse en uno de los grandes propietarios de Montilla y junto a su hijo Santiago, dio el salto definitivo al enviar un cargamento de vino a Inglaterra a finales del siglo XVIII.

Un legado marcado por la historia

De entre sus descendientes sobresale la figura de Diego de Alvear y Ponce de León que compaginó su vocación vinatera con una vida militar y política azarosa y fue capitán de la fragata Mercedes, hundida por los ingleses en el Cabo de Santa María.

Desde aquel momento la historia de Bodegas Alvear ha seguido siempre en manos de la familia y hoy son más de 50 descendientes los que figuran como propietarios y algunos siguen al frente de la gestión. La empresa está en manos de la octava generación, que ha sabido mantener el carácter familiar, modernizando las técnicas de producción sin perder el patrimonio arquitectónico ni el estilo tradicional que define sus vinos.

La uva reina sigue siendo la Pedro Ximénez, originaria del Rhin, base de los finos, olorosos, amontillados y de los grandes dulces de Montilla. Es un vino que se obtiene tras el soleado de los racimos extendidos sobre esparto hasta pasificarse lentamente. De ese mosto espeso nace un vino que se ha convertido en seña de identidad de toda la Denominación de Origen Montilla-Moriles.

Hoy, visitar Bodegas Alvear es mucho más que recorrer unas instalaciones. Es un viaje al pasado. En sus diferentes espacios (La Sacristía, El Liceo, Las Mercedes, Las Higueras, Buganvillas o la antigua “bodega de la Casa”, en pleno casco histórico) reposan millones de litros en botas de roble americano. Allí se guardan desde finos jóvenes hasta amontillados con más de 200 años de crianza. La casa solariega del siglo XVIII donde empezó todo se considerada de interés histórico-artístico.