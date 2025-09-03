Malas noticias de Roberto Brasero sobre el calor: "Aún queda verano"

Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.

Para la mayoría de los españoles las vacaciones de verano ya han llegado a su fin. No obstante, las altas temperaturas siguen siendo protagonistas en las calles de la Península. Una situación que irá cambiando con el transcurso de los días, pero que no lo hará hasta finales de septiembre.

Brasero anunció en Antena 3 que "aún queda verano", debido a que "volverá hacer calor esta misma semana, aunque es cierto que septiembre ha empezado fresco en muchas zonas de España".

La situación meteorológica para este martes es similar a la de ayer en relación con las temperaturas. No obstante, el experto del tiempo señaló que la situación cambiará por la tarde: "Volverán a subir las temperaturas". Aunque, anunció que "bajarán un poquito a las orillas del Mediterráneo, pero ya están muy elevadas".

Brasero reveló que se espera alguna tormenta al inicio de la jornada en el sur de Valencia y el litoral catalán, pero el día estará marcado por la llegada de un frente que entrará por Galicia y dejará chubascos en esa localidad.

"En el resto de España, sumamos grados", expuso. Para el miércoles, el presentador de Antena 3 indicó que "volverá a ser un día caluroso, sobre todo en esas zonas del sur, donde volveremos a superar los 35 grados".

A pesar de las altas temperaturas, Brasero quiso tranquilizar a la sociedad española, ya que no será "como en este agosto infernal", aunque la realidad es que "vuelve el calor".

Para la segunda quincena de septiembre, el experto del tiempo desveló que se esperan temperaturas altas.