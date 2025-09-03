Malas noticias de Roberto Brasero sobre el calor: "Aún queda verano"
El meteorólogo de Antena 3 ha anunciado cambios en el tiempo
Ricardo Castelló
Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.
Para la mayoría de los españoles las vacaciones de verano ya han llegado a su fin. No obstante, las altas temperaturas siguen siendo protagonistas en las calles de la Península. Una situación que irá cambiando con el transcurso de los días, pero que no lo hará hasta finales de septiembre.
Brasero anunció en Antena 3 que "aún queda verano", debido a que "volverá hacer calor esta misma semana, aunque es cierto que septiembre ha empezado fresco en muchas zonas de España".
La situación meteorológica para este martes es similar a la de ayer en relación con las temperaturas. No obstante, el experto del tiempo señaló que la situación cambiará por la tarde: "Volverán a subir las temperaturas". Aunque, anunció que "bajarán un poquito a las orillas del Mediterráneo, pero ya están muy elevadas".
Brasero reveló que se espera alguna tormenta al inicio de la jornada en el sur de Valencia y el litoral catalán, pero el día estará marcado por la llegada de un frente que entrará por Galicia y dejará chubascos en esa localidad.
"En el resto de España, sumamos grados", expuso. Para el miércoles, el presentador de Antena 3 indicó que "volverá a ser un día caluroso, sobre todo en esas zonas del sur, donde volveremos a superar los 35 grados".
A pesar de las altas temperaturas, Brasero quiso tranquilizar a la sociedad española, ya que no será "como en este agosto infernal", aunque la realidad es que "vuelve el calor".
Para la segunda quincena de septiembre, el experto del tiempo desveló que se esperan temperaturas altas.
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- El carnicero del mercado municipal de El Naranjo: 'Me echan como un perro después de 38 años
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- Nuevo horario de Mercadona en Andalucía: esta es su nueva hora de cierre a partir de septiembre
- El Ayuntamiento de Córdoba 'echa el cierre' al mercado de El Naranjo para hacer un centro de mayores
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov