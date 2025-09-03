Aviso de la DGT a todas las personas que circulan en patinete: ya es obligatorio el Certificado VMP para circular de forma legal en España

La presencia de vehículos de movilidad personal (sobre todo los patinetes eléctricos) ya no es una moda pasajera sino una realidad imparable en nuestras calles y carreteras urbanas.

Desde hace unos años convivimos cada día con estos vehículos que ofrecen una movilidad más ágil, sostenible y limpia; pero no cabe duda de que su expansión también ha traído consigo la necesidad de una regulación más estricta para garantizar la seguridad de quienes los conducen y de quienes comparten con ellos el espacio público.

Por eso, tal y como ha advertido la Dirección General de Tráfico en una publicación reciente en su cuenta oficial de desde el 22 de enero de 2024 es obligatorio que todos los patinetes que se comercialicen en España cuenten con el Certificado VMP.

Certificado VMP

El Certificado VMP no es un simple documento, sino la garantía de que el patinete cumple con todas las características técnicas fijadas en el Manual de la DGT.

Entre esas exigencias se encuentra que la velocidad máxima quede limitada a 25 km/h y que el vehículo cuente con sistemas antimanipulación que impidan alterar tanto la velocidad como la potencia.

También debe disponer de frenos independientes que aseguren una desaceleración adecuada y de luces, reflectores y avisador acústico que mejoren la visibilidad y seguridad en la vía.

A esto se suma la obligación de ruedas de un diámetro mínimo, superficies antideslizantes, un sistema estable de aparcamiento y un marcaje único de fábrica que identifica modelo, número de serie y certificado.

El calendario fijado por la DGT establece un antes y un después: desde el 22 de enero de 2024 solo pueden venderse en España VMP que estén certificados y aunque no tengan el certificado, pueden seguir circulando hasta el 22 de enero de 2027.

Ese día termina el periodo transitorio y, a partir de entonces, solo podrán circular los VMP que cuenten con el certificado correspondiente: esto significa que quien compró tu patinete antes de enero de 2024 podrá seguir usándolo todavía unos años, y quien piensa comprar uno ahora lo fundamental es asegurarse de que esté en la lista oficial de modelos certificados que publica la DGT en su web.

Qué pasa si circulas sin cumplir la normativa

Aunque los patinetes son considerados vehículos a todos los efectos, tienen límites muy claros. No pueden circular por aceras, travesías, vías interurbanas, autopistas, autovías ni túneles urbanos. Además, como cualquier conductor, el usuario de un VMP debe respetar las normas de tráfico. Esto significa que está prohibido utilizar auriculares o el móvil mientras se conduce, llevar acompañantes en un patinete diseñado para una sola plaza o hacerlo bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Las sanciones por incumplir la normativa son variadas: circular por la acera puede costar 200 euros, lo mismo que usar auriculares o el teléfono.

Llevar a un acompañante está sancionado con 100 euros, mientras que conducir con tasas positivas de alcohol o drogas puede suponer multas que oscilan entre los 500 y los 1.000 euros.

También circular de noche sin luces ni elementos reflectantes conlleva sanciones de 200 euros. Y existe un aviso especialmente relevante: si el patinete está manipulado para superar los 25 km/h deja automáticamente de ser considerado VMP, lo que lo convierte en un ciclomotor o incluso una motocicleta. En ese caso se exige permiso de conducir, seguro obligatorio y el vehículo puede ser inmovilizado por la policía.