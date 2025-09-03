Antonio Escribano, médico de futbolistas de élite: "El ayuno intermitente hace que se engorde con más facilidad"

En los últimos años y muy especialmente gracias a la difusión en redes sociales, han proliferado dietas de todo tipo. Una de las que más ha ganado popularidad es el ayuno intermitente: un hábito que consiste en pasar varias horas sin ingerir alimentos (lo habitual es alrededor de 12) con la idea de que durante ese tiempo el cuerpo queme grasa y así se favorezca la pérdida de peso.

Pero desde luego no todos los expertos están de acuerdo con sus supuestos beneficios: el doctor Antonio Escribano Zafra, médico especializado en nutrición, metabolismo y composición corporal, ha querido desmontar algunos de estos mitos en uno de sus vídeos publicados a través de @hospitalcentroandalucia.

Según explica aunque en las horas de ayuno el organismo pueda perder grasa, “cuando se vuelve a comer el cuerpo va aprendiendo a estar largos plazos sin alimentación, lo que hace que el metabolismo se enlentece y en consecuencia se engorde con más facilidad”.

El especialista va más allá y recuerda una idea básica: “no existe la persona que engorde sin comer”. A su juicio hay muchas personas tienen la sensación de que comen poco, pero si aumentan de peso es porque realmente están consumiendo más energía de la que necesitan aunque no sean conscientes de ello.

Contra las soluciones rápidas

Escribano también rechaza el uso de productos milagro. Sobre las pastillas que prometen eliminar el apetito es categórico: “No existen las pastillas para quitar el apetito”. Para él la clave sigue siendo la misma de siempre: comer bien y en menor cantidad, sin atajos que prometan resultados inmediatos.

La opinión de Antonio Escribano no es la de un recién llegado al mundo de la nutrición. Su trayectoria en la medicina deportiva le avala. Comenzó en los años 80 vinculado al atletismo y al ciclismo y desde entonces ha trabajado con algunos de los clubes más importantes del fútbol español e internacional.

Fue asesor del Sevilla FC durante la etapa en la que el equipo conquistó dos Copas de la UEFA, una Supercopa de Europa y varios títulos nacionales. Más tarde acompañó a Juande Ramos al Tottenham Hotspur, donde introdujo planes de alimentación específicos para la preparación y recuperación de los futbolistas. También colaboró con el Real Madrid, el Deportivo de La Coruña, el RCD Mallorca, el Getafe CF, el Real Zaragoza, el Athletic Club y el Atlético de Madrid, entre otros. Además en 2012 se incorporó a la Real Federación Española de Fútbol como director de la Unidad de Nutrición, Metabolismo y Composición Corporal.

Uno de los aspectos más conocidos de su trabajo son las famosas “papillas” que diseñó para los jugadores del Sevilla. A pesar de su nombre, se trataba de preparados líquidos elaborados con frutas, verduras y yogur, fáciles de absorber y pensados para mantener la energía durante los partidos.