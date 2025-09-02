Piden a la población en España que camine por la zona interior de la acera: "Así evitaremos que tengan acceso a nuestras pertenencias"

España es uno de los países más seguros del mundo y no es casualidad. Una de las razones es el buen trabajo de prevención que realizan sus fuerzas y cuerpos de seguridad, que no solo actúan frente al delito cuando ocurre, sino que también ponen en marcha campañas constantes de información para evitar que se produzcan robos o estafas en la calle.

Entre esas medidas está la difusión de consejos prácticos a través de sus canales oficiales en redes sociales. La Guardia Civil ha compartido recientemente un aviso en el que lanza una serie de recomendaciones sencillas para proteger nuestras pertenencias en el día a día.

En el mensaje publicado el cuerpo de seguridad pide algo tan básico como cambiar nuestra forma de caminar: “Camine por la zona interior de la acera colocando el bolso en la pared, así evitaremos que tengan acceso a nuestras pertenencias”.

Además han insistido en la importancia de ser discretos en espacios públicos: “Evite mostrar joyas u objetos de valor” al tiempo que recuerdan que muchas de las ofertas que se ofrecen en plena calle suelen ser fraudulentas: “No acepte ninguna oferta que le ofrezcan por la calle por muy ventajosa que parezca normalmente será una estafa”.

El aviso también incluye recomendaciones específicas para quienes van a viajar. La Guardia Civil aconseja reducir la cantidad de objetos que llevamos encima: “Cuando viaje intente llevar únicamente lo necesario”. Y remarcan la importancia de estar atentos en estaciones, aeropuertos y transportes públicos: “Mantenga siempre vigilada sus maletas y sus objetos personales”.

Por último lanzan una advertencia clara para evitar poner en riesgo nuestra seguridad: “Nunca lleve maletas de personas que no conozca”.