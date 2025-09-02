Llega el nuevo radar de la DGT: multa si no respetas la distancia de seguridad

Uno de los grandes temores de los conductores en carretera no es sufrir un accidente, ni siquiera perder la vida en un choque, sino encontrarse con un radar. Aunque estos dispositivos están instalados para garantizar la seguridad vial, la realidad es que para muchos automovilistas pesan más las posibles sanciones económicas y la pérdida de puntos que el verdadero riesgo de un siniestro.

Hasta ahora los radares que más temían los conductores eran los de velocidad. Los fijos, instalados en cabinas o pórticos, miden si se supera el límite permitido en un tramo concreto. Los móviles, colocados en vehículos camuflados, cumplen la misma función, mientras que los de tramo calculan la media de velocidad entre dos puntos.

El nuevo radar que mide la distancia de seguridad

Desde el 1 de julio de 2025 la Dirección General de Tráfico ha incorporado un nuevo sistema de control: se trata de un radar destinado a vigilar si se respeta la distancia mínima de seguridad entre vehículos en autopistas y autovías, con un valor de referencia de 70 metros. Esta medida llega acompañada de la señal S991f, que avisa a los conductores de que entran en un tramo vigilado electrónicamente.

El incumplimiento no es un asunto menor: la sanción asciende a 200 euros y conlleva además la retirada de 4 puntos del permiso de conducir.

Por qué se implanta esta medida

La DGT justifica la instalación de este nuevo radar recordando que los choques por alcance fueron responsables en 2023 de 78 fallecidos y 273 heridos graves solo en autopistas y autovías. En total durante ese mismo año, 1.154 personas perdían la vida en las carreteras españolas. El organismo considera que reforzar la vigilancia de la distancia de seguridad es clave para reducir este tipo de siniestros.

Cómo calcular la distancia sin tecnología

Uno de los puntos que más dudas genera entre los conductores es cómo mantener los 70 metros sin marcas visibles en la vía. Tráfico recuerda un método sencillo: el criterio de los dos segundos. Consiste en tomar una referencia fija en la carretera, como un cartel o una farola y contar mentalmente “mil ciento uno, mil ciento dos”. Si alcanzamos ese punto antes de terminar la cuenta, significa que circulamos demasiado cerca.

En situaciones adversas como lluvia, niebla o en túneles, se recomienda doblar el tiempo a cuatro segundos, lo que garantiza una mayor seguridad ante cualquier imprevisto.

Las críticas de los conductores

La medida no ha estado exenta de polémica. En redes sociales muchos usuarios han expresado su inquietud: ¿qué ocurre si un vehículo se cuela en nuestra distancia tras un adelantamiento?, ¿puede llegar una multa automática sin tener en cuenta esas circunstancias? Las dudas sobre la justicia de las sanciones en un entorno tan dinámico como el tráfico son recurrentes.

Desde la DGT defienden que los sistemas de ayuda a la conducción (ADAS), como el control de crucero adaptativo, facilitan la tarea de mantener la separación aunque la responsabilidad final siempre recae en el conductor.