Esta es la lista de jubilados que tienen derecho a la pensión de 2.900 euros según la Seguridad Social

Uno de los grupos sociales más relevantes para la economía española son las personas jubiladas. No solo porque suman más de 9 millones de beneficiarios en nuestro país, sino también porque su poder de consumo y estabilidad de ingresos sostiene buena parte de la actividad económica, especialmente en sectores como el comercio, la vivienda o la sanidad privada. Dicho de otra forma: las pensiones no son solo un gasto público, también un motor económico.

El sistema español de pensiones es contributivo. Esto significa que lo que recibe una persona al jubilarse depende de lo que haya cotizado durante su vida laboral y de los años trabajados. Las cotizaciones sociales que hacen empresas y trabajadores van a un fondo común, del que se paga cada mes la nómina de los pensionistas.

La Seguridad Social actualiza periódicamente estos datos y en agosto de 2025 abonó más de 10,3 millones de pensiones a un coste total de 13.620,9 millones de euros. La mayor parte de este dinero se dedica a las jubilaciones (9.955 millones), aunque también hay partidas para viudedad, incapacidad permanente, orfandad y ayudas a favor de familiares.

Cómo se calcula la pensión que cobra un jubilado

La cuantía de la pensión no es igual para todos. Depende de dos factores principales: la base de cotización y el número de años cotizados. Sintéticamente, quien más cotiza y durante más tiempo, más pensión termina recibiendo.

Además el sistema es dinámico. Cada año entran nuevos jubilados con carreras profesionales más largas y sueldos más altos, lo que hace que la media general suba poco a poco. A la vez quienes salen del sistema suelen tener pensiones más bajas, así que el equilibrio favorece la subida progresiva de las cifras.

Actualmente la pensión media del sistema es de 1.312,9 euros mensuales y la media de jubilación se sitúa en 1.507,5 euros con un crecimiento superior al 4% respecto al año pasado.

Quiénes cobran la pensión más alta: los 2.900 euros al mes

Dentro de este conjunto hay un grupo que sobresale con claridad. Son los trabajadores jubilados de la minería del carbón, que en agosto de 2025 alcanzan una pensión media de 2.907,02 euros al mes, la más elevada del sistema.

Este régimen especial cubre actividades como la extracción subterránea, las explotaciones a cielo abierto, la producción de cok o el transporte y tratamiento de residuos carbonosos. Al tratarse de empleos con alta peligrosidad y condiciones muy duras, se aplican bases de cotización más elevadas y beneficios específicos en materia de jubilación e invalidez.

Justo detrás se sitúan los trabajadores del Régimen del Mar, con 1.669,7 euros de media. En el Régimen General la pensión alcanza los 1.666,56 euros, mientras que los autónomos siguen muy por debajo con 1.010,3 euros mensuales menos incluso que el salario mínimo interprofesional (1.184 € en 14 pagas).