Jose Ángel, enfermero en el Servicio Andaluz de Salud, explica cómo roncar menos: "Puedes probar con un humidificador"

Uno de los problemas del sueño de los que menos se habla y que, sin embargo, más preocupan a quienes los sufren o conviven con ellos son los ronquidos. Pueden parecer inofensivos, incluso motivo de broma, pero en realidad son una fuente de malestar tanto para la persona que ronca como para los que intentan dormir a su lado. El ruido constante puede interrumpir el descanso de toda la familia, y además puede esconder detrás algo más serio, como la apnea del sueño.

Los ronquidos se producen cuando el aire encuentra resistencia al pasar por las vías respiratorias durante la noche. Esa vibración de los tejidos es la que genera el sonido, que en algunos casos llega a ser muy fuerte.

El enfermero Jose Ángel, que trabaja en el Servicio Andaluz de Salud y se ha convertido en un divulgador muy seguido en redes sociales, ha compartido recientemente varias recomendaciones sencillas para reducirlos.

La postura importa

Lo primero que señala este profesional es que la forma en la que dormimos tiene mucho que ver con el problema. Dormir boca arriba suele empeorarlo, mientras que hacerlo de lado disminuye la intensidad de los ronquidos.

El papel del ambiente

Otro de los factores que destaca es la sequedad del aire. En habitaciones demasiado secas las vías respiratorias tienden a resecarse y el ruido es mayor. Para evitarlo Jose Ángel lo tiene claro: "Puedes probar con un humidificador". Según explica, este sencillo aparato ayuda a mantener la humedad adecuada, hidrata las vías respiratorias y mejora la calidad del sueño.

Cenas ligeras y evitar excesos

El enfermero también recuerda que lo que cenamos influye en el descanso. Irse a la cama después de una comida copiosa hace más difícil dormir bien y puede favorecer los ronquidos. Lo recomendable es optar por cenas ligeras y esperar un poco antes de acostarse.

Además, insiste en que el alcohol y el tabaco agravan el problema, por lo que conviene reducir su consumo, especialmente en las horas previas a dormir.

Cuándo consultar con un especialista

Aunque la mayoría de los consejos anteriores pueden aliviar el problema, Jose Ángel advierte que en algunos casos los ronquidos son la señal de un trastorno más grave. Si aparecen pausas en la respiración durante la noche, cansancio excesivo al despertar o somnolencia a lo largo del día, lo adecuado es pedir cita con un profesional de la salud, ya que puede tratarse de apnea del sueño.