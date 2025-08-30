Este es el pueblo de Córdoba donde puedes comprar casas de obra nueva terminada desde 79.000€: con garaje y tres habitaciones

La crisis de la vivienda en España sigue golpeando con fuerza y este verano muchas familias han decidido dar el paso de comprar su primera casa y lanzarse a solicitar una hipoteca. La subida de los precios en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Sevilla está empujando a los compradores a mirar hacia otras zonas más económicas. Y entre ellas Córdoba aparece como uno de los lugares donde todavía es posible encontrar obra nueva terminada a precios muy por debajo de la media nacional.

Uno de los ejemplos más claros está en Peñarroya-Pueblonuevo: un municipio de apenas 10.000 habitantes situado en la Sierra Morena cordobesa, a unos 80 kilómetros de la capital.

Viviendas nuevas desde 79.000 €

Mientras que en muchas provincias españolas el metro cuadrado de obra nueva supera con facilidad los 2.000 €, en este pueblo cordobés se pueden comprar viviendas con garaje incluido en el Edificio Pelayo desde 79.900 €, lo que las convierte en una de las opciones más baratas de Andalucía.

En tota hay seis pisos disponibles, todos ellos en un bloque reformado y adaptado para entregar las viviendas “listas para estrenar”. La mayoría cuentan con 3 dormitorios y entre 102 y 119 metros cuadrados, aunque también hay una opción más reducida de 2 habitaciones y 87 metros cuadrados.

Todos los pisos incluyen garaje en el precio, disponen de ascensor y están diseñados con un estilo funcional y moderno. Además según la información de la promoción, se están realizando mejoras en el edificio para actualizarlo por completo: desde la pintura exterior e interior hasta la revisión de la carpintería, instalaciones eléctricas, fontanería y la climatización centralizada de cada vivienda.

Precios y superficies de las viviendas

Los precios varían en función de la planta y los metros cuadrados, con cifras que oscilan entre los 79.900 € y los 86.900 €.

Viviendas de 3 habitaciones y más de 115 m² : desde 81.900 €

: desde 81.900 € Vivienda de 2 habitaciones y 87 m² : 79.900 €

: 79.900 € Opciones intermedias de 3 dormitorios: hasta 86.900 €

Otra de las claves de esta promoción es la financiación: con acuerdos con distintas entidades bancarias, es posible conseguir hasta un 95% del valor de la vivienda, lo que deja la entrada en menos de 10.000 € y cuotas mensuales que arrancan en torno a los 375 €: una cifra que en muchos casos resulta inferior a lo que cuesta un alquiler en ciudades más grandes.

Más allá del precio,quienes se planteen mudarse a esta zona encontrarán un entorno tranquilo y familiar, con todos los servicios básicos y un ritmo de vida más pausado que el de las grandes ciudades.

El municipio está rodeado de naturaleza, con espacios como el pantano de Sierra Boyera o la Vía Verde La Maquinilla, muy frecuentada para paseos y rutas en bicicleta. También conserva un importante patrimonio histórico ligado a su pasado minero, como el Cerco industrial o el cercano Castillo de Belmez.

Además la localidad mantiene vivas sus fiestas populares, como la Feria del Pueblonuevo en agosto, que reúne a vecinos y visitantes en torno a verbenas y actividades para todas las edades.