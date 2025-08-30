Gonzalo Bernardos, economista, dice lo que nadie se atreve sobre el absentismo laboral: "Vale ya con la productividad..."
El profesor universitario reparte culpas entre trabajadores y empresarios
Pedro Sanjuán
El economista y profesor de Economía de la Universidad de Barcelona (UB) Gonzalo Bernardos ha destacado el hecho de que la productividad en España está subiendo un 2,5%, más que en la mayoría de los países europeos.
Sus declaraciones las realizó en el programa de televisión 'laSexta Xplica', donde también quiso abordar el tema del absentismo laboral en el país, repartiendo responsabilidades entre trabajadores y empresarios sobre este fenómeno que preocupa al Gobierno: "Porque mira que hay malos jefes y mira que hay trabajadores quemados por jefes que no son lo que tendrían que ser".
No fue la primera vez en que Bernardos se pronunciaba sobre la productividad de los empleados en España. Meses atrás, en la misma cadena de televisión, ya dijo lo siguiente, en relación con la reducción de la jornada laboral en España y la oposición a esta medida del mundo empresarial: "Una parte de los empresarios no entiende que la competitividad en el siglo XXI va en relación con la calidad de los productos. Hay que pagar mejor a los trabajadores para que se formen más y sean más productivos". El economista ha sido tajante y ha concluido lanzando un dardo a la patronal: "Obtener una presencia significativa de cuota de mercado a través del trabajo mal pagado es fruto de otras épocas y de otros países."
