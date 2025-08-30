Se buscan 15 personas en Córdoba para trabajar como monitores de transporte escolar: incorporación inmediata

El portal de empleo Adecco ha publicado este jueves una oferta con 15 vacantes en la provincia de Córdoba para trabajar como monitor o monitora de transporte escolar. La propuesta laboral está dirigida a varias localidades del territorio, lo que amplía las opciones para quienes vivan en distintos puntos de la provincia y estén interesados en conseguir un empleo estable durante el curso escolar.

La función principal del puesto es acompañar a los niños y niñas durante los trayectos en autobús hacia el colegio y de regreso a sus casas. Entre las tareas habituales se encuentran ayudarles a subir y bajar del vehículo en las paradas, mantener el orden y la seguridad dentro del autobús, asegurarse de que los menores llegan a manos del personal autorizado en cada parada y comunicar cualquier incidencia a la empresa. Además, el monitor debe llevar un control diario de asistencia.

Se trata, por tanto, de un trabajo que requiere responsabilidad y atención constante, ya que la persona contratada será la encargada de velar por la seguridad de los escolares en todo momento.

Qué perfil se está buscando

Adecco señala que los candidatos deben contar al menos con la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y disponer del certificado negativo de delitos sexuales: un requisito imprescindible para trabajar con menores. También se valorará tener experiencia previa en puestos similares y contar con formación relacionada con la educación o los primeros auxilios.

Otro aspecto clave es la disponibilidad horaria, ya que la jornada se desarrolla en dos franjas: de 7:00 a 10:00 por la mañana y de 13:00 a 16:00 por la tarde. La incorporación además es inmediata.

Las 15 vacantes están repartidas en diferentes municipios de Córdoba. En concreto, se busca personal en: Benamejí, Lucena, Posadas, Puente Genil, Rute, Montilla, Palma del Río, La Guijarrosa, Montoro, Fuente Obejuna, Villaharta, Espiel, Adamuz, Peñarroya-Pueblonuevo y la propia capital cordobesa.

Esto significa que los aspirantes no necesitan desplazarse necesariamente hasta Córdoba ciudad, ya que hay opciones en distintas comarcas de la provincia.

Qué ofrece la empresa

Adecco ofrece un contrato eventual con posibilidad de convertirse en fijo discontinuo durante el curso escolar 2025-2026. La jornada es parcial, algo que puede resultar interesante para quienes deseen compatibilizar el empleo con estudios u otras actividades.

La compañía subraya que se trata de un trabajo que permite “compaginar tus estudios o tu vida personal con un trabajo que te permita ganar el dinero que necesitas para todo aquello que te apetezca”.

Las personas interesadas deben inscribirse a través del portal de empleo de Adecco, en la oferta publicada bajo la referencia 7986F504-E54A-BE22-2D7F-701821CCEA79. Una vez dentro, basta con registrarse y enviar la candidatura para optar a una de las 15 plazas.