La solución de Santi, el albañil de TikTok, para las humedades de las casas antiguas: "Quiere decir esto que la humedad viene de abajo para arriba"

Comprar una casa ya construida es cada vez más caro y complicado. Por eso muchas personas están optando por otra vía: adquirir una vivienda antigua y reformarla poco a poco. Es una opción más económica y que además tiene un encanto especial, pero claro trae consigo algunos problemas. Uno de los más comunes en este tipo de casas son las humedades, que no solo afectan a la estética sino también a la salud de la vivienda.

En TikTok se ha vuelto viral el caso de Santi: un albañil que comparte vídeos mostrando cómo enfrentarse a estos desperfectos en viviendas viejas. Su explicación sobre las humedades por capilaridad está llamando mucho la atención, porque lo cuenta de manera sencilla y sin rodeos: “quiere decir esto que la humedad viene de abajo para arriba”.

Este problema aparece sobre todo en casas con paredes de adobe o de bloques de hormigón antiguos. Lo que ocurre es que la pared absorbe la humedad del suelo y la va subiendo hacia arriba, dejando manchas, desconchados e incluso dañando los ladrillos con el paso del tiempo.

Santi lo enseña en directo: cuando no se trata a tiempo, la humedad puede acabar literalmente comiéndose parte del muro. Y claro, llega un momento en el que no queda otra que sanear todo desde dentro.

Paso a paso: así lo soluciona el albañil de TikTok

El proceso que muestra en su vídeo comienza con el picado de toda la zona afectada. Para ello utiliza un pistolete que compró en una gran superficie de bricolaje. La idea es retirar el material dañado hasta dejar la pared firme y limpia.

Después llega el turno del puente de unión. Santi lo aplica sobre la pared de tierra bien empapada para crear una película de adhesión que servirá de base a lo que viene después. Una vez seco, añade un consolidante, fundamental para reforzar el muro y evitar que se siga deshaciendo.

Con estos dos productos listos y secos, el siguiente paso es quizá el más importante: el uso de mortero de cal transpirable. Según recalca él mismo, este detalle es clave, porque permite que la humedad pueda salir y la pared respire. Lo aplica en varias capas finas, dejando que se sequen poco a poco antes de continuar, hasta cubrir por completo los ladrillos dañados.

Y por último, llega el toque final: el fratasado con esponja húmeda. Aquí, con un movimiento parecido al famoso “dar cera, pulir cera” de la película Karate Kid, se va dejando todo liso y con un acabado uniforme.