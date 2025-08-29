Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una hoja del laurel en la nevera: el remedio de la abuela con el que terminarás con el gran problema de tu cocina

Puede ser de gran ayuda si convives con un fumador en casa

Hoja de laurel nevera

Hoja de laurel nevera

A. Niego

La hoja de laurel tiene un sinfín de usos en la limpieza. En nuestra sección de decoración, encontrarás diferentes trucos caseros que tienen esta planta como protagonista y que te ayudarán a poner fin a algunos de los grandes problemas de tu hogar.

Hoy te vamos a hablar del uso de la hoja del laurel en tu cocina. Además de para condimentar platos y darle un toque sabroso, esta hoja te ayudará a terminar con el desagradable olor de tu nevera. Para ello solo tendrás que humedecer una hoja de esta planta y colocarla en un estante. Esta absorberá los malos olores y desprenderá un buen aroma.

Truco fácil y barato

Este método, económico y sencillo, lo puedes utilizar para cualquier espacio del hogar: armarioscajones habitáculos que hagan mal olor, como el baño. Además, puede ser de gran ayuda si convives con un fumador en casa.

Otros trucos para los malos olores

  • Un limón partido. Puedes clavar unos clavos aromáticos para que desprendan su olor.
  • Bicarbonato o carbón. Pon un recipiente con un puñado de este producto en el interior de la nevera para lidiar con los malos aromas.
  • Miga de pan con vinagre. Pon una miga de pan con vinagre en un plato dentro de la nevera.

Si el olor persiste puede ser porque haya algún alimento que esté en mal estado, así que lo mejor es que pongas en marcha la limpieza en profundidad de tu electrodoméstico:

  • Retira todos los alimentos de la nevera y revisa su estado.
  • Limpia a fondo la nevera con productos desinfectantes.
  • Lava también todos los contenedores y envases de la nevera.
  • Si tu nevera tiene un filtro de aire, verifica si hay que limpiarlo o reemplazarlo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
  2. La hija del fallecido en Almedinilla: 'Eran amigos de toda la vida, nunca podríamos haber imaginado que haría algo así
  3. Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
  4. Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos
  5. La compra de viviendas a tocateja sigue al alza en Córdoba y ya se paga al contado una de cada tres
  6. Detenido un hombre por matar con una escopeta al dueño de un bar en Almedinilla
  7. Abre al tráfico la tercera y última fase de la obra de la avenida de Trassierra
  8. El alcalde de Córdoba, sobre los vuelos de Binter: 'el aeropuerto tendrá operatividad todo el año

UPA exige a la Junta medidas urgentes frente al avispón oriental en las colmenas

UPA exige a la Junta medidas urgentes frente al avispón oriental en las colmenas

HITMAN World of Assassination en iOS: Informe de compatibilidad, características y misiones del Agente 47

HITMAN World of Assassination en iOS: Informe de compatibilidad, características y misiones del Agente 47

La carrera Ruta de la Miel abrirá el 1 de septiembre las inscripciones: aquí puedes adquirir uno de los 1.650 dorsales

La carrera Ruta de la Miel abrirá el 1 de septiembre las inscripciones: aquí puedes adquirir uno de los 1.650 dorsales

El PSOE responsabiliza a Moreno de tener dos especialistas en salud mental para 80.000 vecinos del Guadiato y Los Pedroches

El PSOE responsabiliza a Moreno de tener dos especialistas en salud mental para 80.000 vecinos del Guadiato y Los Pedroches

Gonzalo Miró defiende su sueldo en TVE y asegura que ya recibe peticiones para entrar en su programa

Gonzalo Miró defiende su sueldo en TVE y asegura que ya recibe peticiones para entrar en su programa

El Gran Wyoming prepara un regreso explosivo de 'El intermedio', que traerá una gran novedad por su 20 aniversario

El Gran Wyoming prepara un regreso explosivo de 'El intermedio', que traerá una gran novedad por su 20 aniversario

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla que abre la puerta al traslado de menores

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla que abre la puerta al traslado de menores

¿Cómo saber si un flamenquín de Córdoba es falso?: así describen los expertos al auténtico

¿Cómo saber si un flamenquín de Córdoba es falso?: así describen los expertos al auténtico
Tracking Pixel Contents