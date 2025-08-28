Malas noticias para los jubilados: esto es lo que puede ocurrir si te suben el sueldo dos años antes de la pensión

Cuando los trabajadores se van acercando al ansiado momento de la jubilación, lo más normal es que empiecen a hacer cuentas sobre qué pensión les va a quedar, cómo pueden mejorar la base de cotización en los últimos años y cómo conseguir una subida salarial justo antes de retirarse.

A simple vista está ultima idea suena perfecta: más sueldo, más cotización y, en teoría, una pensión más alta. Pero cuidado porque la Seguridad Social ya ha puesto un aviso importante encima de la mesa y puede que la jugada no salga como muchos piensan.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recuerda que los incrementos de sueldo en los 24 meses previos a la jubilación están sujetos a un control muy estricto. El artículo 209.2 de la Ley General de la Seguridad Social lo deja claro: si la subida supera el incremento medio anual recogido en el convenio colectivo aplicable o, en su defecto, en el sector, ese aumento puede quedar fuera del cálculo de la base reguladora.

Esto significa que una mejora salarial “extraordinaria” en los dos últimos años de vida laboral no necesariamente incrementa la futura pensión contributiva. Y de hecho en muchos casos ni siquiera se tiene en cuenta.

¿Qué incrementos sí se suman y cuáles se descartan?

Aquí es donde entra en juego la letra pequeña:

Sí computan los aumentos derivados de antigüedad o de un ascenso reglamentario recogido en convenio.

los aumentos derivados de o de un recogido en convenio. También se aceptan otros conceptos retributivos que tengan carácter general y estén previstos en convenios colectivos o en disposiciones legales.

No computan las subidas decididas únicamente por la empresa, aquellas que superen claramente el promedio del convenio o las que estén pactadas básicamente por la cercanía a la edad de jubilación.

Es decir si un trabajador recibe un aumento salarial porque le corresponde por convenio o porque asciende a una categoría superior, esa mejora sí ayudará a engordar la pensión.

Pero si la empresa le sube el sueldo como “reconocimiento” justo antes de jubilarse, lo más probable es que la Seguridad Social la descarte en el cálculo.