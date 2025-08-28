¿Qué hay que hacer si vemos la nueva señal S991f? La multa por ignorarlo es de 200 euros

Todas las personas que han pasado por el examen de conducir lo saben: hay señales de tráfico que aparecen en el manual pero que rara vez llegan a verse en carretera. Una vez aprobado el carnet nadie vuelve a repasarlas y el tiempo hace que muchas se olviden.

Sin embargo el desconocimiento nunca libra de la sanción y con la última reforma del Reglamento General de Circulación esto puede salir muy caro.

Un ejemplo evidente es la nueva señal S991f, introducida por la Dirección General de Tráfico en julio de 2025: se trata de un cartel rectangular de fondo azul que combina el pictograma clásico de la distancia de seguridad con el símbolo de detección electrónica, lo que significa que allí donde aparece existe un sistema automático midiendo la separación entre vehículos.

La DGT lo explica de forma clara: “indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía”. En la práctica si circulas demasiado pegado al coche de delante, la señal te está advirtiendo de que la infracción quedará registrada de forma automática, igual que ocurre con los radares de velocidad.

El significado de la nueva señal

Lo que debe hacer cualquier conductor al encontrarse con este cartel es sencillo: aumentar la distancia de seguridad. La norma ya existía antes, pero ahora está reforzada con la posibilidad de sanciones automáticas. El Reglamento de Circulación establece que todo vehículo debe mantener un espacio suficiente para poder frenar en caso de emergencia.

En túneles o pasos inferiores se exige una distancia mínima de cien metros o, en su defecto, un intervalo de cuatro segundos. En condiciones normales se suele aplicar la llamada “regla de los dos segundos”, aunque si hay lluvia, niebla o cualquier circunstancia adversa, la separación debe ser todavía mayor.

La sanción por no respetar esta señal está claramente definida. El artículo 54 del Reglamento General de Circulación recoge que no guardar la distancia mínima constituye una infracción grave. Esto se traduce en una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos en el carnet de conducir.

Además conviene recordar que uno de cada seis accidentes en carretera se produce precisamente por no respetar la distancia adecuada, por lo que el castigo no es solo económico, también busca reducir un riesgo real que causa cientos de colisiones cada año.

Hasta ahora, el control de esta norma recaía principalmente en patrullas de la Guardia Civil, helicópteros Pegasus o drones, pero desde el verano de 2025 entran en juego sistemas automáticos instalados en tramos concretos de autopistas y autovías.