Parece de Ikea, pero esta silla perfecta para pasar cientos de horas concentrado la vende una empresa española por menos de 50€

Se trata del modelo Owlotech Yale V2 Silla Oficina y está rebajada un 28%

Imagen de archivo silla de oficina

Abril Escalante

Con la llegada de septiembre muchas personas aprovechan para darle un lavado de cara a su espacio de trabajo o estudio. El inicio del curso es casi como un segundo enero: nuevos propósitos, ganas de organizarse mejor y la intención de empezar con todo en orden. No basta con comprar cuadernos o renovar el portátil, hay un elemento que suele pasarse por alto y sin embargo es clave para rendir mejor: la silla.

Pasar horas frente al ordenador no solo cansa la mente, también el cuerpo. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la silla. Un respaldo adecuado evita dolores de espalda, los reposabrazos alivian la tensión de los brazos y un asiento regulable en altura permite adaptar la postura a cualquier escritorio. En pocas palabras: elegir mal puede suponer molestias diarias, mientras que elegir bien se traduce en más concentración y en que esas jornadas largas se hagan mucho más llevaderas.

La sorpresa de PcComponentes: una silla de oficina con pinta de gama alta

Aunque a simple vista podría confundirse con un modelo de Ikea, la Owlotech Yale V2 es una silla de oficina que distribuye PcComponentes y que está convenciendo a miles de usuarios. De hecho acumula más de 1600 valoraciones con una nota media de 4,6 sobre 5, lo que ya dice bastante de su acogida.

Silla escritorio PC Componentes

Silla escritorio PC Componentes / PC Componentes

Esta versión mejorada frente a la anterior está fabricada con materiales más resistentes y duraderos. El tapizado combina malla transpirable (ideal para que no se acumule calor en verano) con refuerzos en símil piel que le dan un toque elegante. El asiento se regula fácilmente gracias a un pistón de gas de 100 mm, lo que significa que puedes adaptarlo a tu altura y al tipo de mesa sin problemas.

Su base cromada de 320 mm junto con ruedas de nylon de 50 mm garantizan estabilidad y movilidad cómoda, sin miedo a que la silla se tambalee. Otro detalle que muchos usuarios agradecen es el respaldo alto, pensado para dar soporte completo a la espalda, algo que no siempre se encuentra en este rango de precios.

Además pesa poco más de 12 kilos y soporta hasta 100 kg, lo que la hace práctica sin perder resistencia. Y el montaje según destacan, es sencillo, sin necesidad de herramientas complicadas ni manuales eternos.

El precio es uno de sus mayores atractivos: 49,99 euros (antes 69,99 €), lo que la coloca como una de las opciones más equilibradas para quienes buscan comodidad sin gastar demasiado.

