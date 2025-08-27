Este es el mejor tipo de queso que puedes comer si eres una mujer de mediana edad según la doctora Sara Marín: "Ayuda con las hormonas"

Uno de los ingredientes más irresistibles dentro de la dieta mediterránea es, sin duda, el queso. Ya sea por su sabor, por su versatilidad o por la manera en la que acompaña platos tanto dulces como salados que lo han convertido en un básico de la despensa. Ahora bien y como ocurre con cualquier alimento, su consumo debe hacerse con moderación y adaptándose siempre a las necesidades nutricionales de cada persona.

Un ejemplo muy claro lo ha puesto sobre la mesa la doctora Sara Marín: especialista en nutrición, que en redes sociales se ha vuelto viral por explicar de forma sencilla qué tipo de queso puede ser más recomendable en función del perfil de cada persona.

Según la experta el queso cottage es el gran protagonista de las neveras en este momento: bajo en calorías y alto en proteínas, se ha consolidado como el favorito de quienes buscan perder peso: “Este es tu queso si quieres perder peso. Es bajo en calorías y alto en proteínas. Pero cuidado con no pasaros los que sois hipertensos o los intolerantes a la lactosa”.

Más allá de las modas, la doctora Marín recuerda que no todos los quesos son adecuados para todo el mundo. En su repaso enumera varios ejemplos: el queso de cabra resulta más digestivo y con menos lactosa, por lo que es ideal para personas con digestiones pesadas; la mozzarella es una alternativa ligera y con menos sodio para quienes necesitan cuidar la tensión arterial; el parmesano, rico en calcio y bajo en hidratos, puede ser una ayuda extra en la salud ósea, siempre con precaución en hipertensos. Y para los deportistas, el requesón es la estrella, ya que “contiene caseína de absorción lenta” que libera aminoácidos de manera progresiva y ayuda en la construcción muscular.

El queso recomendado para mujeres de mediana edad

Uno de los puntos más llamativos de las recomendaciones de la doctora Marín está dirigido a las mujeres que entran en la mediana edad, una etapa marcada por cambios hormonales relevantes: “Si eres mujer de mediana edad, el queso manchego curado es una buena opción para ayudarte con tus hormonas, porque es rico en grasas saludables y minerales”.

Este consejo cobra especial importancia en un momento vital como la perimenopausia, que suele comenzar a partir de los 40 años. Durante esta etapa, la reducción de la función ovárica provoca una disminución en la producción de estrógenos y progesterona, dos hormonas clave en el equilibrio femenino. La bajada de estos niveles puede generar síntomas como sofocos, cambios en el estado de ánimo, alteraciones en el sueño y una mayor vulnerabilidad en la salud ósea.

El queso manchego curado aparece como un aliado nutricional: su aporte de minerales, unido a la presencia de grasas saludables, lo convierte en un apoyo en la dieta siempre que se consuma con moderación. La clave, como insiste Marín, está en no abusar y en combinarlo con otros alimentos que completen un plan de alimentación equilibrado.