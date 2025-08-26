Policía Nacional alerta a la población española: «Si vuelves de vacaciones y te encuentras testigos de plástico entre el marco y la puerta de casa, no entres»

Aunque España es un país que se caracteriza en general por su seguridad, hay un momento en el que cualquier vivienda se vuelve más vulnerable: cuando sus propietarios se van de vacaciones. Es entonces cuando los ladrones aprovechan para vigilar, marcar y en muchos casos entrar a robar.

En este contexto la Policía Nacional ha lanzado una advertencia a través de su cuenta oficial de TikTok que ha generado gran impacto. El mensaje es claro: «Si vuelves de vacaciones y te encuentras testigos de plástico entre el marco y la puerta de casa… ¡No entres!».

Los conocidos como testigos son pequeños trozos de plástico que los delincuentes colocan de forma casi imperceptible entre la puerta y el marco de una vivienda. Su finalidad es muy sencilla: comprobar si alguien ha abierto la puerta en los últimos días. Si el plástico sigue intacto, significa que la casa está vacía y, por tanto, es un objetivo fácil para los ladrones.

Según la propia Policía, se trata de un método habitual de marcaje en épocas de vacaciones, cuando muchas casas permanecen cerradas durante semanas.

El aviso de la institución se ha difundido en un vídeo en la red social TikTok, donde un portavoz de la Policía Nacional recuerda a los ciudadanos la importancia de no entrar en caso de detectar este tipo de marcas. «¡No entres!» señala de forma tajante el mensaje publicado.

El objetivo es que cualquier persona que descubra este indicio en su puerta llame inmediatamente a las autoridades para garantizar tanto la seguridad de la vivienda como la suya propia.

El mensaje vuelve a poner sobre la mesa un problema que aparece cada verano en nuestro país: la ausencia prolongada de los propietarios deja a muchas casas desprotegidas, y aunque no todos los barrios sufren por igual, la Policía insiste en que la prevención es clave para evitar disgustos a la vuelta de vacaciones.