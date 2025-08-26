Mario Picazo explica cómo va afectar el huracán Erin a España: "Nos tocará algo enf forma de tormentas localmente fuertes"

El prestigioso meteorólogo español Mario Picazo: rostro habitual de la información meteorológica en nuestro país y actualmente al frente del portal eltiempo, ha publicado un análisis en el que detalla cómo los restos del huracán Erin van a condicionar la atmósfera en España a lo largo de esta semana.

En su cuenta de X (antiguoTwitter), Picazo ya adelantaba que “nos tocará algo en forma de tormentas localmente fuertes en algunas comunidades y descenso térmico”. Además en un artículo más completo dentro de eltiempo, amplió esa previsión apuntando a un escenario de contrastes: del calor intenso de los primeros días de la semana a un final marcado por aire frío, lluvias y tormentas en buena parte de la Península.

El inicio de la semana estará dominado por un ambiente seco y muy cálido: las temperaturas subirán progresivamente entre lunes y martes hasta alcanzar 35 ºC o incluso 36 ºC en zonas del sur y este peninsular. Las mínimas también resultarán llamativas, con noches tropicales en el centro y Mediterráneo, además de valores superiores a los 20 ºC en las islas Canarias.

A partir del miércoles la atmósfera se volverá más inestable: la vaguada asociada a la borrasca ex-Erin se aproximará desde el Atlántico y, con ella, llegarán las primeras tormentas. Picazo advierte que el noroeste será la zona inicial más afectada, aunque por la tarde y la noche la actividad tormentosa se desplazará hacia el noreste peninsular. Aragón, el Alto Ebro y Cataluña serán territorios donde las precipitaciones podrían ser más intensas.

El jueves será probablemente la jornada más complicada. El aire frío que acompaña a la vaguada se extenderá por casi todo el territorio, provocando un descenso notable de las temperaturas. Las tormentas se generalizarán en la mitad norte, con posibilidad de que aparezcan también en la cuenca del Duero, Comunidad Valenciana y Baleares. Según las previsiones que cita Picazo, algunos episodios dejarán lluvias intensas en poco tiempo, con riesgo añadido de rachas fuertes de viento o granizo de cierto tamaño.

Ya en la recta final de la semana, el descenso térmico alcanzará la vertiente mediterránea, donde hasta entonces los vientos de poniente podían mantener máximas disparadas. Las mínimas tocarán fondo en la madrugada del viernes, cayendo por debajo de los 10 ºC en zonas del interior como Castilla y León o el entorno del Sistema Ibérico. En muchos otros lugares se situarán en torno a los 12–15 ºC, dejando noches frescas y alejando el ambiente veraniego de días anteriores.