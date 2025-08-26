Cómo se pone una "denuncia online" en la Guardia Civil: vale desde la pérdida del DNI hasta el robo de un vehículo

La Guardia Civil ha dado un paso más en la modernización de la administración pública, un proceso que ya lleva varios años en marcha y que busca simplificar los trámites para la ciudadanía.

Desde el pasado 4 de julio ya es posible presentar determinadas denuncias online directamente desde la Sede Electrónica de la Guardia Civil. Esto significa que algunos hechos que antes obligaban a desplazarse a un cuartel o comisaría ahora se pueden resolver desde casa, con el ordenador y una firma electrónica.

Una denuncia telemática es, en esencia, el mismo procedimiento que se realiza de forma presencial pero de manera completamente digital.

Según explica la propia Guardia Civil se trata de un sistema seguro que no necesita después ratificación en dependencias físicas, de modo que tiene la misma validez legal que si se hubiera interpuesto en una oficina.

Para poder acceder es imprescindible contar con una firma electrónica, algo así como un “DNI digital” que certifica la identidad de la persona y valida la autenticidad de los documentos presentados.

Denuncia telemática. ¡La Guardia Civil a un clic / Guardia Civil

El proceso para poner la denuncia online es bastante sencillo. El usuario debe entrar en la Sede Electrónica de la Guardia Civil y elegir la opción correspondiente a la denuncia telemática. A partir de ahí solo tiene que seleccionar el tipo de hecho, rellenar los datos solicitados en el formulario y adjuntar la documentación que se le requiera.

Denuncia telemática. ¡La Guardia Civil a un clic! / Guardia Civil

El sistema permite incluir hasta tres archivos, que pueden ser fotografías, extractos bancarios o documentos escaneados. Una vez revisado, basta con firmar electrónicamente y enviar. El sistema genera un resguardo que acredita la presentación de la denuncia y, si es necesario, la Guardia Civil puede ponerse en contacto con el denunciante para ampliar la información o pedir nuevos datos.

Pero no todo puede resolverse a través de este canal: el sistema telemático está limitado a siete tipos de hechos muy concretos. Se trata de los daños a bienes, los hurtos sin violencia ni fuerza, la pérdida o extravío de documentación, la comunicación de la localización de documentación ya denunciada previamente, la sustracción de vehículos, los robos en el interior de vehículos sin intimidación y los cargos fraudulentos en tarjetas bancarias u otros medios de pago electrónico.

Denuncia telemática / Guardia Civil

El resto de delitos, especialmente los graves, no se pueden denunciar por internet. La propia normativa deja claro que quedan excluidos los casos en los que haya violencia, intimidación, testigos, autor conocido o víctimas menores de edad, así como los delitos flagrantes y aquellos de carácter sexual o violento. En estos supuestos, el ciudadano debe acudir personalmente a un puesto de la Guardia Civil o a una comisaría y hacerlo lo antes posible.

Denuncia telemática / Guardia Civil

Un aspecto que no debe pasarse por alto es la obligación legal de decir la verdad. Quien interpone una denuncia, sea de forma presencial o telemática, debe saber que el artículo 433 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal advierte expresamente de ello. Acusar falsamente a otra persona o inventar hechos puede constituir un delito en sí mismo, tal y como recoge el artículo 456 del Código Penal.