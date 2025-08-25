El castillo más bonito del mundo está en España: una enorme fortaleza medieval con más de 300 años de historia

Uno de los planes más populares cuando viajamos a nuevos destinos es el turismo por los edificios o construcciones más emblemáticas del lugar. Desde las catedrales e iglesias más impresionantes, hasta antiguas construcciones en ruinas... todo nos ayuda a comprender partes de la historia del lugar. Por ello, este plan es perfecto para esos viajeros que quieran adentrarse un poco más en la historia y cultura de una pronvincia como Vizcaya, en País vasco.

Esta ciudad alberga uno de los castillos medievales más increíbles del mundo, que además gracias a él, se asentaron las bases de la historia de Vizcaya. El castillo fue escenario de constantes batallas a lo largo del tiempo, pues sus más de trescientos años de historia demuestran la importancia que este ha tenido para la ciudad. Sus enormes muros de piedra y altos torreones, que prácticamente tocan el cielo, nos transportan directamente a la Edad Media. Sin duda, un plan ideal para los fanáticos de la historia medieval, perfecto para comprender cueles fueron los cimientos de la civilización vasca.

Hablamos del Castillo de Butrón, situado concretamente en el municipio de Gatika. El Castillo de Butrón es una enorme fortaleza que destaca entre otras cosas por su altura que, aunque no hay un dato exacto, se estima que puede llegar medir entre 30 y 40 metros. Aunque sea una reconstrucción del siglo XIX, el castillo conserva perfectamente su esencia, pues parece sacado directamente de un cuento de hadas.

El Castillo de Butrón actualmente se encuentra cerrado al público, por lo que solo podremos disfrutar de esta maravilla desde el exterior. No obstante, el castillo alberga elementos como dos salones, una antigua capilla, un almacén de víveres, un pozo de agua natural... Todo ello repartido entre los 7 pisos con los que cuenta. En un futuro, se espera que el interior se habilite para recibir visitas, para así poder disfrutar al máximo del castillo más bonito de todo el mundo.

¿Qué ver en el pueblo?

Gatika es un municipio de Vizcaya que cuenta con aproximadamente 1.600 habitantes. En él, además del Castillo de Butrón como principal atractivo del pueblo, podemos disfrutar de innumerables localizaciones perfectas para complementar nuestra visita. Gatika presenta, muy próximo al castillo, un paisaje perfecto para todos los amantes de la naturaleza. Además, tanto en el pueblo como en sus alrededores, se respira tranquilidad y buen ambiente, con un clima perfecto para disfrutar de actividades y paseos al aire libre.

Gatika se encuentra muy próxima a la costa, por lo que uno de los planes favoritos de los viajeros es pasar una temporada en la playa, aunque también se pueden realizar actividades de montaña. El pueblo ofrece espacios de gran valor natural al rededor del Castillo de Butrón. El más importante es la reserva ecológica, un espacio natural protegido de 35.000 metros cuadrados. En este espacio podemos disfrutar de un aire fresco y limpio rodeado vida, todo ello gracias la abundante fauna y flora que convive en este lugar.

Cómo llegar

Para llegar al pueblo de Gatika tomaremos la carretera BI-631 saliendo desde Bilbao, que nos llevará aproximadamente 20 minutos de viaje. Por otro lado, para llegar al Castillo de Butrón desde Gatika tomaremos la carretera BI-634, un viaje de alrededor de 10 minutos en total.