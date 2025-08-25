Así es la 'cafetera portátil de cápsulas' por 25€ que está arrasando esta 'vuelta al cole': «Perfecta para el bolsillo lateral de la mochila»

A tan solo unos días de la vuelta al cole oficial ya son muchísimas las personas que tienen todos sus materiales preparados. Pero también hay otras que todavía tienen cosas que gestionar: desde mochilas hasta cargadores, pasando por gadgets que hacen más fácil el día a día entre clases, trabajo o viajes.

En este contexto perfiles especializados como Urban Tecno (con más de 2 millones de suscriptores en YouTube) han puesto el foco en algunos de los productos más buscados en AliExpress. Entre tablets, mini PCs y altavoces, uno de los artículos que más ha llamado la atención es una cafetera portátil de cápsulas disponible por apenas 25 euros, y que según ellos es “otro de estos productos virales que veis por ahí en AliExpress, que veis por ahí en Shane, en Temo y tal”.

El invento tiene un diseño que recuerda a un termo cilíndrico, ligero, fácil de transportar y fabricado en plástico y aluminio. Lo interesante es que no necesita cables, funciona con batería y permite preparar café en cualquier parte: “Ostras, cómo lo he hilado perfectamente esto. Pero qué maravilla”.

La cafetera está pensada para esos momentos en los que no se puede depender de una máquina tradicional: viajes en tren, camping, escalas en aeropuertos o incluso para quienes quieren tomarse un café rápido en el metro antes de entrar a clase.

Una de las claves de este dispositivo es su versatilidad, ya que permite usar tanto cápsulas de Nespresso y Dolce Gusto como café molido. A eso se suma que alcanza una presión de 20 bares, la misma que una cafetera expreso de sobremesa, y que incorpora un sencillo indicador de batería para saber cuándo necesita recargarse. El tiempo de preparación ronda los cinco minutos, aunque muchos usuarios recomiendan verter el agua ya caliente para ahorrar batería y acelerar el proceso.

El propio canal deja claro que no sustituye a la cafetera de casa, sino que su ventaja es otra: “La gracia de esto es que es una cafetera muy muy versátil, pues para que te la lleves, yo que sé, que te quieres tomar el café en el metro por la mañana, que te vas de camping, que vas a hacer un viaje…”.

Opiniones de compradores: «cumple lo que promete»

Las reseñas en AliExpress dejan claro que el producto convence. Muchos coinciden en que “funciona genial. Perfecto para viajar y llevártela. Compatible con ambas cápsulas y café molido también”. Otros destacan la rapidez del envío y afirman que “obviamente no es un café como una máquina dedicada, pero para el equipo y el precio, ¡es excelente!”. También se repite la valoración de que “5 minutos para calentar, ¡cumple lo que promete! Calienta bien el café, buen café. ¡En un viaje maravilloso!”.

No obstante también hay matices y varios usuarios coinciden en que el depósito de agua resulta demasiado pequeño y que el café obtenido puede ser escaso si no se rellena de nuevo. Además el tiempo de calentamiento de unos cinco minutos puede parecer largo si se compara con una cafetera de cápsulas convencional, aunque se entiende que la naturaleza portátil del aparato justifica esas limitaciones.