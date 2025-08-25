Adiós al calor: el exhuracán Erin marca el fin del verano en España según Jorge Rey

Después de haber sufrido el verano más caluroso de la serie histórica, con incendios forestales que han arrasado miles de hectáreas y dejado un panorama desolador en varias comunidades, parece que el final de agosto traerá consigo un respiro.

El joven meteorólogo Jorge Rey (conocido por sus predicciones basadas en la observación de la naturaleza y las llamadas cabañuelas) ha publicado una previsión en su canal oficial de YouTube que anticipa el fin del calor sofocante y la llegada de un cambio brusco en el tiempo.

Rey ha compartido en su último vídeo que el huracán Erin, que ha cruzado el Atlántico dejando graves consecuencias en Estados Unidos y Canadá, va a llegar a Europa transformado en borrasca.

Según sus palabras “la semana que viene, a pesar de la llegada del fuerte viento, a pesar de la llegada también de fuertes tormentas, estas van a ser de manera mucho menos importante y se ceñirán áreas más del Cantábrico y sobre todo de Aragón y Cataluña”.

Además ha apuntado a que lo más significativo no será tanto la intensidad de las lluvias como el descenso marcado de las temperaturas, lo que marcará el final del verano tal y como lo hemos conocido este año: “Será recordado como la última borrasca profunda de la temporada 2024-2025, que termina ahora en este mes de agosto”.

De acuerdo con lo que ha explicado Jorge Rey las regiones donde más se notará el paso del exhuracán serán el Cantábrico, Aragón y Cataluña, mientras que el resto del país solo sentirá de manera indirecta los cambios.

El paso del exhuracán Erin por el Atlántico supone, en definitiva, un giro en la temporada: del calor y los incendios del verano más duro que se recuerda, a un escenario de lluvias dispersas y temperaturas más frescas que anticipan el inicio del otoño.

El propio Jorge Rey adelantó que en próximos vídeos detallará sus predicciones para el otoño e invierno, incluidas las posibilidades de un invierno con nieve o un otoño marcado por la humedad. De momento, lo que parece claro es que Erin marca un antes y un después en el tiempo en España y que la próxima semana servirá como punto de inflexión.