Parece un sencillo bar de carretera de Córdoba, pero el que prueba su desayuno 'se queda' a comer y cenar: «Muy buena atención y se está a gusto»

Siempre se ha dicho que en los bares y restaurantes de carretera se come de maravilla. Ese mito viene de antaño, cuando camioneros, viajeros y vecinos de los pueblos cercanos recomendaban los sitios donde se servía comida casera abundante, a buen precio y con trato familiar.

Con el tiempo la realidad ha demostrado que no siempre es así: algunos de esos locales apenas ofrecen lo básico, mientras otros se han convertido en auténticos templos gastronómicos para quien hace un alto en el camino.

En el caso del Restaurante Los Ángeles, en el municipio cordobés de Villanueva del Duque, este mito parece cumplirse a rajatabla. Situado en plena Carretera Nacional 502, en el kilómetro 366,5, se ha ganado la fidelidad de vecinos y viajeros que lo consideran mucho más que un simple bar de carretera.

Villanueva del Duque se encuentra en la comarca de Los Pedroches, muy cerca de Alcaracejos, y este restaurante se ha convertido en parada obligada para quienes transitan por la zona.

Según cuentan sus clientes, lo que comienza muchas veces con un desayuno termina convirtiéndose en una jornada completa de almuerzo y cena.

Qué dicen los clientes de la carta

Los desayunos son uno de los grandes reclamos. No son pocos los que lo definen como “un lugar agradable donde poder desayunar, almorzado o cenar”, y quienes lo visitan los fines de semana recomiendan no perderse los churros caseros, eso sí, hay que llegar temprano porque “a partir de las 10:00 puede ser que se les agoten”.

Otros destacan la sencillez y calidad de las tostadas, acompañadas de buen jamón de la zona, café o zumo natural. Hay quienes lo describen como un acierto total: “desayuno espectacular y la camarera es un amor”.

Pero el encanto del local no se queda ahí. Quien prueba el menú del día o sus carnes a la brasa suele repetir. La cocina casera, variada y asequible es un punto fuerte, con menús que rondan entre los 11 y los 14,50 euros. Varios comensales subrayan que las raciones son generosas y con precios en concordancia: “excelentes raciones y menús diarios variados. Cocina casera, a un precio asequible. Buen trato”.

Las carnes a la brasa merecen mención aparte. No es raro encontrar comentarios que las califican como “exquisitas” y que alaban su sabor junto con los postres caseros. En general, los clientes coinciden en que se come “muy bien y con un servicio muy bueno”, lo que hace que muchos viajeros lo incluyan en su ruta habitual.

Además de la carta, el ambiente es otro de los motivos por los que este restaurante suma tantos seguidores. Hay quien destaca que incluso fuera de horario de cocina, el personal se ha ofrecido a preparar algo caliente. Esa atención personalizada deja huella y explica por qué se acumulan reseñas con frases como: “el menú, servicio y la atención espectacular. Recomendable al 100%. Sin duda, lugar para volver”.