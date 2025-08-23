Muchos piensan que es la Toscana italiana, pero se trata de un antiguo patio de vecinos andaluz declarado Patrimonio de la Humanidad

Para el ojo inexperto, muchas callejuelas medievales europeas, especialmente las relativamente próximas al Mediterráneo parecen cortadas por el mismo patrón. Un empedrado antiguo, fachadas encaladas, flores que rebosan de las ventanas y balcones estrechos que casi se tocan.

A primera vista podríamos estar paseando por un rincón romántico de la Toscana italiana o en una pequeña aldea griega, pero en realidad, estamos en Córdoba, frente a una de sus calles más famosas y fotografiadas: la Calleja de las Flores.

Esta angosta vía, que en otro tiempo fue un humilde patio de vecinos, hoy se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de Andalucía y en parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

La comparación con la Toscana no es casual: si pensamos en pueblos como Montepulciano, Monteriggioni o Pitigliano, la estampa es casi la misma: calles empedradas, casas antiguas, flores en los alféizares y un entorno cargado de historia.

El parecido está la exuberancia floral, los muros blancos o de piedra o la sensación de estar caminando en el tiempo, pero la evidnte diferencia es que en la Toscana el paisaje juega un papel fundamental, con colinas y viñedos que enmarcan los pueblos mientra que en Córdoba, la magia está en lo íntimo, en ese callejón estrecho donde las macetas de geranios, claveles o buganvillas se convierten en protagonistas absolutas.

De patio de vecinos a icono mundial

La historia de la Calleja de las Flores arranca de manera sencilla. Durante la posguerra varias familias se instalaron en estas casas estrechas y comenzaron a llenarlas de flores. Como no había espacio suficiente en el suelo, pronto empezaron a colgar macetas de los muros y balcones. Así, casi sin quererlo, dieron forma a lo que hoy es uno de los escenarios más fotografiados de España.

En los años 50, el arquitecto Víctor Escribano Ucelay impulsó un ambicioso proyecto de remodelación. Se añadieron los arquillos que hoy distinguen la calle, se instaló un capitel califal en la entrada, se encalaron las paredes y se colocó el empedrado cordobés de cantos rodados. Una década después se sumó la fuente octogonal y la columna romana, completando el conjunto que hoy enamora a turistas de todo el mundo.

Patrimonio de la Humanidad y símbolo de Córdoba

La Calleja de las Flores no es solo bonita, también está arropada por un entorno histórico de enorme valor. El casco antiguo de Córdoba fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994, ampliando la distinción que ya tenía la Mezquita-Catedral desde 1984. Se trata de uno de los cascos históricos más extensos de Europa, con herencia romana, árabe y cristiana conviviendo en cada esquina.

Las flores que coronan estas vías son los geranios en todas sus variedades, las gitanillas, los claveles o las buganvillas convierten el blanco de las paredes en un lienzo multicolor que alcanza su máximo esplendor en primavera: un espectáculo que recuerda inevitablemente a los patios cordobeses, otro símbolo de la ciudad.