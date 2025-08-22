Esta es la flor típica de Córdoba que ayuda a mantener alejados a los mosquitos: «Deberíamos tenerla siempre en nuestros jardines o maceteros»

Frente a los insecticidas en spray y a otros químicos que se utilizan habitualmente para combatir a los molestos mosquitos, existe una alternativa más natural, estética y, sobre todo, respetuosa con el medio ambiente. Se trata de recurrir a determinadas plantas que, además de decorar balcones, patios y jardines, ayudan a mantener bajo control la presencia de estos insectos.

Algunas de las especies más conocidas para este fin son la hierba luisa, ciertos arbustos aromáticos y, especialmente, una flor que en Córdoba no solo se cultiva por tradición, sino también como parte de su identidad cultural: el geranio.

Córdoba es reconocida internacionalmente como la ciudad del geranio: una flor que adorna cada primavera los balcones y patios de su casco histórico. Su papel es tan importante que la propia Unión Europea, a través de la campaña Pelargonium for Europe (PfE), la ha llegado a elegir para repartir geranios de forma gratuita el pasado mes de mayo.

El vínculo entre Córdoba y los geranios no es casual, y es que estas plantas forman parte del paisaje urbano y de la memoria colectiva de varias generaciones, lo que explica que sean el símbolo indiscutible de una de las tradiciones más bellas de la ciudad.

Por qué tener geranios en casa ayuda contra los mosquitos

Más allá de su papel ornamental, el geranio tiene un beneficio adicional que pocos conocen: ayuda a repeler mosquitos. Así lo explica el canal de YouTube Vende Plantas, especializado en jardinería, que recomienda cultivar esta especie tanto en maceteros como en terrazas o jardines particulares.

Tal y como señalan en uno de sus vídeos más vistos «debemos tener geranios en casa sea en el jardín o en maceteros o jardineras por varias opciones. Una también nos ayuda a evadir o a controlar mosquitos». Esta propiedad convierte al geranio en una alternativa ecológica para disfrutar de una tarde en el jardín sin necesidad de recurrir a productos químicos.

Los expertos de este canal también recuerdan que es una planta resistente y duradera: «son muy buenos porque son duraderos podemos trabajar de 2 a 4 años». Además son fáciles de cuidar, ya que solo necesitan riego moderado, buena iluminación y retirar las flores marchitas para estimular nuevas floraciones.

En este canal nos explican que el geranio puede sembrarse en grupos de tres por maceta de 30 centímetros de diámetro, o incluso nueve por metro cuadrado si se quiere lograr un efecto más visual. Y aunque en verano sus flores se vuelven más pequeñas la planta sigue viva y puede recuperarse fácilmente con cuidados básicos y podas ligeras.

Por si fuera poco los geranios también se pueden propagar en casa a partir de esquejes, lo que permite multiplicar las plantas sin necesidad de grandes gastos: «Simplemente cortamos la parte apical de un geranio lo colocamos en un sustrato para enraizamiento y tenemos otra plantita».