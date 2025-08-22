Dicen que parece un castillo del sur de Italia, pero esta fortaleza de origen islámico es el Museo Vivo de al-Andalus en la ciudad de Córdoba

Como en casi cualquier aspecto de la vida, tendemos a clasificar lo que vemos. Las categorías son atajos que nos permiten procesar más rápido la información y evitar enfrentarnos a la novedad desde cero.

En el ámbito de la arquitectura suele suceder algo parecido: lo que a simple vista parece familiar puede no tener una relación directa, pero sí compartir raíces lejanas que nos recuerdan un origen común, aunque sea remoto.

Un buen ejemplo de esto ocurre cuando alguien contempla por primera vez la Torre de la Calahorra en Córdoba. A más de uno le viene a la mente la silueta de ciertos castillos del sur de Italia, como el Castel del Monte en Apulia o el Castel dell’Ovo en Nápoles. Esa comparación, aunque apresurada, ayuda a entender cómo interpretamos los monumentos a partir de recuerdos visuales ya almacenados.

La razón por la que se produce esta asociación está en la forma y en la función: tanto la Torre de la Calahorra como los castillos italianos mencionados fueron concebidos como estructuras defensivas, levantadas en puntos estratégicos y con un claro dominio visual sobre el entorno.

La Calahorra, situada en el extremo del Puente Romano cordobés, cumplía con ese objetivo de vigilar y proteger el acceso a la ciudad. En el sur de Italia las fortalezas como Castel del Monte se alzaban sobre colinas para controlar territorios y marcar la presencia del poder.

Las semejanzas, sin embargo, terminan ahí: la Torre de la Calahorra tiene un origen islámico, profundamente ligado a la historia de al-Andalus, mientras que los castillos italianos nacieron en contextos medievales vinculados al Sacro Imperio Romano Germánico, a la monarquía napolitana o al dominio español.

Esa diferencia cultural se refleja en los detalles: el octógono perfecto de Castel del Monte con su geometría casi mística, las murallas marinas del Castel dell’Ovo, o el aire señorial del Castillo Aragonés de Isquia, no tienen equivalente en Córdoba. La Calahorra conserva en cambio la sobriedad de la arquitectura militar andalusí, más funcional que ornamental, y hoy se ha transformado en el llamado Museo Vivo de al-Andalus: un espacio que invita a recorrer la herencia cultural de la península ibérica bajo influencia musulmana.

El paralelismo, en definitiva, dice más de nosotros que de los edificios. Al comparar la Torre de la Calahorra con los castillos del sur de Italia ponemos en juego nuestra necesidad de asociar, de encontrar un punto de referencia que nos permita comprender lo nuevo. Y aunque el parecido se queda en la superficie, sirve como excusa para recordar que la historia mediterránea ha estado siempre marcada por contactos, influencias y ecos comunes que hoy siguen visibles en la piedra de sus monumentos.