Antonio Escribano, doctor y nutricionista, aclara la mayor duda sobre cómo bajar de peso: «Si engordas es porque comes de más»

Más de la mitad de la población adulta en España tiene problemas de exceso de peso según los datos recogidos en 2023 por la Encuesta de Salud de España que apuntan a que el 55,8% de los mayores de 18 años presentan sobrepeso u obesidad.

Esto equivale a unos 26 millones de personas afectadas dentro de las que, un 18,7% sufre obesidad y un 37,1% tendría sobrepeso.

En el caso de los menores de edad (entre 2 y 17 años), la cifra también es preocupante: el 23,3% de niños y adolescentes presentan exceso de peso.

Una realidad que no deja de crecer y que, según las previsiones realizadas en 2019, podría empeorar: para 2030 se estima que 27 millones de adultos en España tendrán problemas de peso, afectando al 80% de los hombres y al 55% de las mujeres.

Frente a este escenario, voces expertas como la del doctor Antonio Escribano cobran especial relevancia. Escribano es médico especialista en Endocrinología y Nutrición, Jefe de Endocrinología, Nutrición Metabolismo y Composición Corporal y una figura de referencia nacional en el ámbito de la salud alimentaria. Además ha trabajado con deportistas de élite y es ampliamente conocido por su capacidad para comunicar conceptos médicos complejos de forma directa y comprensible.

«Si engordas es porque comes de más»

En un vídeo publicado recientemente en la cuenta oficial del Hospital Centro de Andalucía, en Lucena, el doctor Antonio Escribano ha desmentido uno de los mitos más comunes sobre el sobrepeso: «Mire usted, yo no sé por qué engordo, porque realmente, prácticamente no como», es una de las frases que, según él, escucha con frecuencia en consulta.

Y su respuesta es igual de directa: «No existe la persona que engorde sin comer». Según Escribano si una persona engorda es porque está comiendo más de lo que su cuerpo necesita, aunque tenga la sensación contraria: «La gente suele tener la sensación de que come poco porque a lo mejor le gustaría comer más, pero si engorda es porque está comiendo más».

También se ha referido a prácticas de moda como el ayuno intermitente, explicando que aunque durante el ayuno se puede perder grasa, el cuerpo se adapta a esos periodos sin alimento ralentizando el metabolismo: «Y luego se engorda con más facilidad».

Otro de los puntos clave de su intervención es sobre las llamadas pastillas para quitar el apetito. Escribano lo deja claro: «No existen pastillas para quitar el apetito. La única manera es comer muy bien y bastante poco. Y muchas veces bastante menos de lo que uno cree que es poco».