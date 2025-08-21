Esto es lo que tienes que hacer si tu hija de 14 años te pide salir de fiesta según la psicóloga sanitaria Mercedes Bermejo: "Tan malo es preocuparse excesivamente como despreocuparse del todo"

En España los adolescentes empiezan a “salir” de manera autónoma entre los 12 y los 14 años, según datos de UNICEF. Al principio suelen ser planes de tarde, con amigos de la misma edad y cerca de casa. Pero en verano ocurre algo distinto: llegan las fiestas de pueblo y con ellas un tipo de ocio nocturno que pone a muchas familias en un verdadero dilema.

Las cifras preocupan, y es que de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, la edad media de inicio en el consumo de alcohol se sitúa entre los 13 y los 14 años. Y aunque legalmente está prohibido hasta los 18, se considera que cualquier consumo en menores implica un riesgo. Lo mismo ocurre con el tabaco, según recuerda el blog de la Asociación Española Contra el Cáncer. Y el contexto de unas fiestas patronales, con peñas, música y amigos más mayores alrededor, es un terreno abonado para empezar a experimentar.

El caso de Carmen y Laura contado en El Periódico

Hace unos días en El Periódico el testimonio de Carmen: madre de una niña de 14 años llamada Laura. Durante el curso escolar no había habido apenas roces en casa respecto a las salidas. Pero al llegar agosto, en el pueblo donde pasan las vacaciones, todo cambió.

“Los adolescentes de la edad de Laura no tienen hora y pueden llegar, por la noche, cuando quieren”, relataba esta madre, que reconoce no estar preparada para acostarse sabiendo que su hija aún está “sola por ahí”.

El conflicto estalló durante las fiestas patronales. Laura quería quedarse hasta el amanecer con su grupo de amigos, muchos de ellos mayores de edad y que ya fuman y beben alcohol: “Al final, me la llevé a las cuatro y media, cuando nos fuimos nosotros, y protestando. Lo que no entiendo es que parece que somos los únicos padres que ponemos límites a nuestra hija. ¿Los demás no se preocupan?”.

¿Existe una hora adecuada para que vuelvan los adolescentes?

Lo cierto es que no hay una norma universal, así lo explicaba en el mismo reportaje Roger Ballescà, coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya: “Es la pregunta del millón, se la hacen todas las familias y no existe una receta”.

Cada caso depende de la madurez del chico o la chica, del entorno en el que se muevan y de si están acompañados o completamente solos. No es lo mismo un pequeño pueblo que un festival en una gran ciudad, recuerda el psicólogo.

Pero si algo tienen en común los adolescentes, es la necesidad de transgredir, diferenciarse y adquirir nuevas experiencias. Y aquí entra en juego la visión de la psicóloga sanitaria Mercedes Bermejo, que aporta una recomendación clara a las familias: “Los adolescentes necesitan trasgredir, diferenciarse, sentir libertad y adquirir madurez con las nuevas experiencias, por eso no se les puede prohibir todo, hay que fomentar su autonomía gradualmente”.

Cómo negociar las normas

Ahora bien, sobre cómo aplicar esto en la práctica, Bermejo aconseja a los padres negociar con sus hijos en lugar de imponer reglas unilaterales. Y para ello plantea opciones tan sencillas como pactar verbalmente o incluso dejar constancia por escrito de acuerdos sobre la hora de vuelta, el plan de la noche y cómo se regresa a casa. Todo esto acompañado de consecuencias claras en caso de incumplimiento.

También recomienda reforzar los comportamientos positivos, por ejemplo cuando cumplen con la hora pactada o cuando cuentan lo que han hecho con sus amigos. Ese refuerzo puede ser con palabras o con pequeños incentivos.

Por su parte, Ballescà insiste en que los límites no son un castigo, sino una brújula: “Los límites son una orientación y una guía, más que una restricción de libertades”.

El papel de los padres: ni demasiado miedo ni despreocupación total

Uno de los mayores retos, coinciden los expertos, es manejar la ansiedad de los padres. Vivimos en un tiempo donde la comunicación entre generaciones se ha deteriorado en parte por la sobreutilización del móvil, lo que ha hecho que los adultos controlen más pero dialoguen menos.

La advertencia de Bermejo es clara: “Tan malo es preocuparse excesivamente como despreocuparse del todo y pretender que sean nuestros hijos los que se pongan los límites”.