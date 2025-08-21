La Guardia Civil empieza a parar vehículos para revisar cómo va vestido el conductor y alerta: "Puede interferir negativamente"

Hace tan solo unas semanas la Guardia Civil publicaba un comunicado en su cuenta oficial de TikTok donde volvía a lanzar una de las advertencias más repetidas cada verano.

No se trata de un recordatorio cualquiera, sino de una recomendación que puede marcar la diferencia entre un viaje seguro o acabar con una multa.

Como es lógico, la forma en la que nos vestimos se adapta a las condiciones del clima: en verano buscamos ropa más fresca, calzado ligero, prendas que nos hagan sobrellevar el calor sofocante.

Pero cuando nos ponemos al volante, esa comodidad puede convertirse en un riesgo real. Y es justo ahí donde la Guardia Civil insiste: el uso de chanclas al conducir puede "interferir negativamente en la conducción y provocar un siniestro vial".

Aunque muchos conductores creen que la normativa de tráfico no dice nada sobre el calzado, lo cierto es que los agentes recuerdan cada año que conducir con chanclas, sandalias o incluso descalzo puede acarrear sanciones.

La clave está en el artículo 18 del Reglamento General de Circulación: el conductor debe mantener siempre la libertad de movimientos necesaria para garantizar la seguridad propia, la de los ocupantes y la de los demás usuarios de la vía.

Por eso aunque no figure expresamente una prohibición, si un agente considera que tu calzado te impide tener ese control, puede sancionarte con una multa de 80 euros (que se queda en 40 € con pronto pago).

El portal especializado RACE lo explica con claridad: el calzado es fundamental para una conducción segura porque de él depende "el tiempo que tardes en pisar el freno y la distancia que recorras para evitar la colisión con un obstáculo, persona o animal".

Según esta entidad, las chanclas son el calzado más problemático: no sujetan el pie, pueden salirse en cualquier momento e incluso engancharse en los pedales. Todo ello reduce la precisión al pisar el acelerador o el freno, resta agilidad y aumenta el tiempo de reacción

Pero no solo las chanclas están en el punto de mira. También ocurre con las sandalias, las crocs o incluso los zapatos de tacón. Todos ellos pueden considerarse "no aptos" para conducir porque no garantizan la seguridad necesaria.

Calzado es el adecuado para conducir

De acuerdo con el RACE un calzado correcto para ponerse al volante debería:

Sujetar bien el pie, sin holguras.

Ser flexible y ligero, para permitir movimientos rápidos.

Tener la suela fina y antideslizante, nunca resbaladiza.

Estar correctamente abrochado, sin cordones largos que puedan engancharse.

Ser transpirable, especialmente en verano, para evitar incomodidad y distracciones.

La recomendación es simple: llevar siempre en el maletero un par de zapatillas ligeras para conducir, aunque el trayecto sea corto. Cambiarse apenas cuesta unos segundos y puede marcar la diferencia en términos de seguridad.