Lidl gana la partida de la vuelta al cole a Ikea con este escritorio regulable: cuesta la mitad y tiene 7 niveles

Se acerca septiembre y con él uno de los momentos más intensos del año para muchas familias. La vuelta al cole supone organizar rutinas, preparar mochilas y, en muchos casos, renovar el espacio de estudio de los más pequeños.

Este periodo es también clave para supermercados y grandes superficies, que llenan sus catálogos de ofertas con el objetivo de atraer a quienes buscan equipar el hogar sin gastar de más.

En esa carrera por conquistar a los consumidores, Lidl ha conseguido hacerse notar con un producto que está dando que hablar: su escritorio regulable en altura. Una propuesta que, por prestaciones y precio, se presenta como una alternativa real frente a gigantes del mobiliario como Ikea.

El escritorio regulable para niños de Lidl

El escritorio de Lidl se vende por 74,99 euros y está pensado para adaptarse al crecimiento de los niños y a diferentes usos en casa, desde hacer deberes hasta pintar o realizar manualidades. Su tablero, amplio y fácil de limpiar, incorpora la posibilidad de inclinarse en siete posiciones distintas, algo que ayuda a encontrar la postura adecuada en cada momento.

Además el mueble se puede regular en altura en seis niveles, entre los 53,5 y los 83 centímetros, lo que garantiza que el niño trabaje de forma ergonómica.

Otro de sus puntos fuertes es el espacio de almacenaje: incluye un cajón con capacidad suficiente para guardar libros, cuadernos o material escolar. A esto se suma un detalle práctico como la regla integrada en el borde del tablero, las esquinas con tapas protectoras y una estructura metálica que aporta estabilidad.

La comparación con Ikea es inevitable: la firma sueca ofrece su modelo RELATERA por 139 euros, un escritorio también elevable que se regula mediante manivela y que alcanza una altura de hasta 108 centímetros. Se trata de una opción más orientada a acompañar al niño durante más años e incluso válida para adultos que quieren alternar entre trabajar sentados o de pie. Sin embargo su precio prácticamente duplica al de Lidl.