Era una antigua estación de tren, ahora es un bonito (y barato) albergue-restaurante que forma parte del Camino Mozárabe en Córdoba

A veces los viajeros descubrimos que no sólo los museos o los monumentos cuentan historias: también los alojamientos turísticos y la gastronomía nos permiten vivir el patrimonio desde otra mirada distinta, más cercana y cotidiana. Eso es lo que ocurre en la Subbética cordobesa donde varias antiguas estaciones de tren han recuperado la vida en forma de restaurantes y albergues.

Un ejemplo está en la estación de Luque, hoy reconvertida en espacio gastronómico. Y otro caso llamativo lo encontramos en Cabra, donde la vieja estación de ferrocarril (cerrada en 1984 tras casi un siglo de actividad) ha vuelto a llenarse de movimiento gracias a su transformación en un albergue-restaurante ligado a la Vía Verde y al Camino Mozárabe.

De estación ferroviaria a lugar de descanso y encuentro

El edificio original se levantó en 1891 como parte de la línea Linares–Puente Genil, diseñada por la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces. Durante décadas fue un punto de paso fundamental para viajeros y mercancías y tras la nacionalización de los trenes, pasó a manos de RENFE hasta que la línea se clausuró definitivamente en los años 80.

Después de unos años en silencio, el inmueble fue rehabilitado primero como restaurante y museo histórico. Pero no fue hasta 2020, cuando expiró aquel uso hostelero, que se iniciaron los trabajos para darle un nuevo aire como albergue turístico con restaurante incluido, apoyado por una inversión pública-privada.

La actuación, financiada con 144.545 euros del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética y 20.000 euros del Ayuntamiento de Cabra, ha permitido reabrir sus puertas a los miles de usuarios de la Vía Verde del Aceite y a los peregrinos del Camino de Santiago Mozárabe.

Qué ofrece hoy el albergue-restaurante de Cabra

El espacio cuenta con 24 plazas de alojamiento en literas distribuidas en habitaciones compartidas. Los viajeros disponen además de dos zonas de duchas y aseos, una sala común para descansar, un office y servicios como aparcamiento gratuito para bicicletas, lavandería y conexión wifi. Todo a un precio muy competitivo: 12 euros por persona y noche con check-in desde las 13:00 y salida hasta las 12:00.

En paralelo el restaurante mantiene viva la tradición culinaria local con menús caseros y tapas muy valoradas por los clientes. El horario varía según la temporada, pero abre todos los días de la semana, tanto en verano como en invierno. El recinto también se ha convertido en un espacio para eventos y celebraciones. Bajo el nombre ofrece un ambiente singular que combina historia, gastronomía y el encanto de un edificio ferroviario rehabilitado.

Qué dicen los usuarios

Las opiniones recientes en Google coinciden en resaltar la mezcla de patrimonio, buena atención y precios ajustados. Un usuario que pasó por allí hace poco lo describe así: “Lugar situado al lado de la vía verde, sitio muy bonito y rodeado de mucha naturaleza. Ideal para hacer una parada para un café o un refresco y disfrutar de las vistas”.

Otro visitante que llegó en grupo por la Vía Verde en bicicleta lo resumía en pocas palabras: “Cantidad, calidad, buen precio y la atención sobresaliente. Nos ofrecieron la posibilidad de ducharnos en el albergue y de comer dentro”. En otra reseña se insiste en el trato del personal: “Espectacular el personal de servicio, que necesario en estos tiempos encontrar gente como ellas. La comida exquisita. Es parada obligatoria en la vía verde!!”.

Hay quienes han probado el alojamiento además del restaurante. Una viajera que pasó dos noches escribía: “Tanto el trato por parte del personal como el ambiente fue estupendo, volveremos sin duda”. También aparecen recomendaciones muy concretas, como la de otro comensal: “Recomiendo la tostada gratinada con atún y tomate natural!! Me chifla!”.

Para quienes buscan postres otra opinión apunta: “La carta es muy completa, al igual que la variedad de los postres, resalto la tarta de la abuela y el flan con toque a limón”. Y los grupos grandes también lo valoran de forma positiva. Como contaba una visitante reciente: “Hemos estado un grupo de 9 y nos hemos sentido como en casa. El albergue está muy bien acondicionado, todo limpio y con cocina disponible”. Otros destacan la excelente relación calidad-precio tras largas rutas ciclistas: “Después de hacer 70 km en bici es un lujo poder comer a ese precio y con el trato tan cariñoso y familiar”.