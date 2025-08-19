Locura en LIDL por la rebaja del artículo más buscado de la vuelta al cole: desde 9,99€

A pocas semanas de que los niños vuelvan a llenar las aulas en todo el país, son muchas las familias que ya han empezado a organizar la temida “vuelta al cole”.

Mochilas, estuches, libros de apoyo, material de manualidades están en la larga lista de imprescindibles, y el gasto puede dispararse si no se planifica con tiempo. Adelantarse unas semanas a septiembre supone un alivio importante para el bolsillo, y gracias a cadenas como LIDL, este año preparar todo el material escolar sin gastar de más es mucho más sencillo.

La cadena alemana ha lanzado una campaña especial con productos rebajados y pensados para el inicio del curso, desde mochilas con diseños infantiles hasta sets de caligrafía o manualidades, todos con descuentos que van del 20% al 63%.

El artículo más buscado de la vuelta al cole

Dentro de esta promoción, las mochilas escolares se han convertido en el gran reclamo: Modelos de Undercover con diseños de personajes tan populares como Jurassic Park, Stitch, Minnie Mouse o Marvel han bajado de 12,99 € a 9,99 €, una cifra que ha desatado el interés de los padres que buscan calidad a un precio ajustado.

Para los más pequeños también hay opciones aún más económicas, como las mochilas infantiles de Frozen, Gabby o Stitch, que ahora se encuentran desde 5,99 €. Incluso LEGO cuenta con su mochila Friends de 11 litros rebajada a 12,99 €, un precio difícil de ver en esta marca.

El ahorro no se limita a las mochilas. Los estuches escolares, que casi siempre se renuevan cada año, también están incluidos en la campaña. El clásico estuche con tres compartimentos, que antes costaba 24,95 €, ahora se consigue por solo 8,99 €. A esta oferta se suma el estuche redondo infantil con material incluido, rebajado a 3,99 €, que se perfila como una de las compras más prácticas de la temporada. LIDL también ha pensado en el refuerzo escolar y ha puesto a disposición libros de aprendizaje con ejercicios y dibujos para colorear por 2,99 €, así como los populares libros de dibujo con lentejuelas que ahora cuestan apenas 2,49 €.

Quienes buscan potenciar la creatividad de los niños también encontrarán opciones interesantes. Entre ellas destaca el set de caligrafía por 9,59 €, el proyector infantil con 32 diseños para copiar por 11,99 € o el set de bolígrafos 3D, recomendado para mayores de 14 años, que ahora se queda en 15,99 €. A todo esto se suman los kits de manualidades como el de pancarta de fieltro por 2,49 € o el de macramé decorativo por 2,99 €, ambos pensados para fomentar la imaginación mientras decoran su habitación.

La campaña también incluye artículos prácticos que no pueden faltar ni en el colegio ni en la oficina. Un ejemplo claro son las recargas para laminadora, en pack de 23 con acabado brillante, que han pasado de costar 9,99 € a 4,49 €. Además, la tienda online recuerda que dispone de productos complementarios como cortadores de papel, organizadores de escritorio con USB, plantillas de dibujo, calculadoras o notas adhesivas, elementos que terminan marcando la diferencia en el día a día de estudiantes y trabajadores.