Un profesor universitario lo tiene claro: hay que dejar de pagar las pensiones a los jubilados

La pensión de jubilación es una de las ayudas más importantes para los ciudadanos. Una medida que está dirigida para todos aquellas personas que ya han dejado de trabajar. Sin embargo, la gestión de esta ayuda siempre genera mucha controversia, debido a que los cambios suelen ser constantes.

El último de ellos en España fue muy polémico, pues la Seguridad Social empeoró las condiciones para los trabajadores que veían próxima su jubilación. El organismo redefinió la edad de retiro en función de las necesidades demográficas y económicas del país.

Muchas personas han salido públicamente a compartir su opinión sobre la gestión de las pensiones, y una de ellos ha sido Scott Galloway, profesor en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. El estadounidense no tiene dudas de lo que él haría en Estados Unidos.

Uno de los aspectos que considera esencial para que el sistema pueda seguir siendo sostenible es dejar de pagar pensiones, ya que "los jubilados son la generación más rica de la historia".

Lo que haría es eliminar a un tercio de los pensionistas porque considera que con los ingresos que han generado y el patrimonio que ya tienen es suficiente para afrontar el último tramo de la vida: "No las necesitan".

El profesor señala que "entre el 10 y 30% de las personas que reciben pensiones no deberían recibirlas". Además, tiene claro que los que salen más malparados de esta situación son los jóvenes: "No les van tan bien las cosas como a las generaciones anteriores".

Galloway señala que "el programa tendría que dejar fuera a aquellos que estuvieran fuera de la pobreza". Por otra parte, confiesa que muchos estadounidenses si no recibiesen esas pagas ni se enterarían.

Es consciente que este tema es muy delicado en Estados Unidos, a pesar de reconocer que tendría que cambiar el modelo de manera inmediata: "Demasiado peligroso tocar políticamente el tema".

Para zanjar el tema, el profesor universitario deja claro que "esto tiene que parar", y la solución que otorga es que "necesitamos seriamente una reforma, necesitamos recortar los costes".