La Seguridad Social avisa a los jubilados mayores de 65 años que reciban una pensión mensual del inesperado ajuste: 2.400 euros

El Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2023 la revalorización de las pensiones contributivas, con carácter general, un 3,8% y la subida de la cuantía anual de las pensiones no contributivas un 6,9%. Esta decisión supone que 11,8 millones de pensiones y prestaciones han subido en 2024.

De hecho, la pensión media del sistema se situó en septiembre de 2024 en 1.258 euros al mes. Esta cuantía incluye las distintas clases de pensión contributiva (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). En el caso de la pensión de jubilación, la media está en 1.445,75, mientras que la pensión media de viudedad es de 897,9 euros al mes.

En el caso de las pensiones no contributivas, tanto las de jubilación como las de invalidez se han incrementado hasta los 7.250,60 euros anuales (517,90 euros mensuales en 14 pagas). Las pensiones que más han subido son las más bajas, que corresponden a las personas con menor renta. Además, la subida tiene un efecto directo en la reducción de la brecha de género, uno de los objetivos irrenunciables del Gobierno.

Las pensiones no contributivas son prestaciones económicas que se reconocen a los ciudadanos que carecen de recursos suficientes para su subsistencia, incluso cuando no hayan cotizado nunca a la Seguridad o no hayan cotizado el tiempo suficiente para poder solicitar las prestaciones contributivas.

Dentro de la acción protectora del Régimen General y de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social, con las salvedades que, en cada caso y para cada modalidad, se indican en el respectivo régimen especial, se incluyen las pensiones siguientes:

Por jubilación: jubilación ordinaria, jubilación anticipada por tener la condición de mutualista, jubilación anticipada sin tener la condición de mutualista, jubilación anticipada derivada del cese no voluntario en el trabajo, jubilación anticipada por voluntad del trabajador, jubilación anticipada por reducción de la edad mínima debido a la realización de actividades penosas, tóxicas e insalubres, jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad, jubilación parcial, jubilación flexible y jubilación especial a los 64 años.

Por incapacidad permanente: total, absoluta y gran invalidez.

total, absoluta y gran invalidez. Por fallecimiento: viudedad, orfandad y en favor de familiares.

Además, este año los pensionistas que recibirán el segundo pago extra del año son los beneficiarios de la pensión contributiva: jubilación, viudedad, orfandad, en favor de familiares e incapacidad permanente. De esta manera, las personas mencionadas anteriormente recibirán un ingreso de 2.400 euros en caso de que reciban 1.200 euros. Todo esto ocurrirá a partir del 25 de noviembre de este 2024.