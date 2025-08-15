Revuelto 'de collejas': una receta sencilla y exquisita típica de Córdoba

Frente a la homogeneización gastronómica que ha experimentado el mundo en las últimas décadas, recuperar y cultivar las recetas más tradicionales es toda forma de resistencia en un tiempo en los que la producción en masa y los alimentos ultraprocesados marcan la pauta.

Elegir cocinar con productos de temporada y de proximidad es una manera de reivindicar la identidad y la cultura de los pueblos y no solo una cuestión de nostalgia o de romanticismo culinario: sino una necesidad real para contrarrestar los efectos de un capitalismo esquizofrénico que impone ritmos y exigencias insostenibles.

La gastronomía andaluza y, en general, la cocina española en este contexto son auténticos referentes de tradición y diversidad culinaria. La riqueza de este recetario no es casualidad, sino el fruto de siglos de historia en los que diferentes culturas han dejado su huella. La variedad de climas, ecosistemas y productos locales ha permitido la creación de una cocina con una inmensa riqueza de matices que han dado lugar desde los grandes platos que hoy brillan en restaurantes con estrellas Michelin hasta las preparaciones más humildes que se cocinan en los hogares.

Sin embargo, algunas de las recetas más sorprendentes y valiosas no provienen de la opulencia, sino todo lo contrario: de la necesidad. En tiempos de escasez, cuando los recursos eran limitados, la imaginación y el ingenio se convirtieron en herramientas fundamentales para la supervivencia y de ahí nacieron muchos platos que hoy se consideran auténticas joyas de la gastronomía. Entre ellos, el revuelto de collejas es un claro ejemplo de cómo la cocina más sencilla puede ser también la más deliciosa.

Un tesoro silvestre

La colleja es una planta silvestre comestible que espontáneamente en los bordes de los caminos, linderos de tierras de cultivo y zonas de monte bajo. Aparece hacia el final del invierno, y las más tiernas suelen encontrarse en lugares de sombra, protegidas por vegetación más alta.

Durante muchas generaciones, las collejas han sido una fuente de alimento accesible y nutritiva, especialmente en el medio rural. Aunque su uso ha ido perdiéndose con el tiempo en algunas regiones de Andalucía, como en Córdoba, su consumo sigue siendo una tradición muy arraigada y se pueden incorporar a potajes, guisos y arroces, aunque una de las formas más populares de prepararlas es en revuelto.

Cómo se prepara el revuelto de collejas

La receta del revuelto de collejas es tan sencilla como exquisita. La base son las hojas tiernas de la planta, que deben limpiarse minuciosamente para eliminar cualquier resto de tierra o impurezas.

Posteriormente se saltean en una sartén con aceite de oliva virgen extra y unos dientes de ajo picados. Cuando están bien salteadas se les añade huevo batido con un poco de sal y se deja cuajar ligeramente.

En algunas versiones, se incorporan ingredientes adicionales como espárragos trigueros o jamón serrano, lo que le aporta una mayor riqueza de sabores.

Uno de los aspectos más curiosos de esta preparación es que las collejas no requieren una cocción previa, a diferencia de otras verduras de hoja ya que su textura es tan tierna que basta con un breve salteado para que estén listas.