Parece la ruta 66, pero es una antigua estación de tren en un pueblo de Córdoba donde ahora puedes probar desde flamenquines hasta "unas tostadas espectaculares"

Las actividades al aire libre no solo nos permiten desconectar del trabajo, de la rutina o de las prisas: también nos ayudan a volver a conectar con nuestro cuerpo y nuestro ecosistema. A veces también nos acercan a nuestra historia, a entender de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí. Caminar o pedalear por un sendero puede convertirse, sin darnos cuenta, en una clase de geografía, de gastronomía o incluso de antropología.

Uno de esos lugares donde se mezclan naturaleza, patrimonio y vida cotidiana es la Vía Verde de la Subbética: un antiguo trazado ferroviario hoy convertido en un corredor natural. Forma parte de la Vía Verde del Aceite, con más de 120 kilómetros, que atraviesa parajes de olivos infinitos y sierras en la provincia de Córdoba y por la que pasan desde ciclistas hasta senderistas, pasando por familias con niños y viajeros que se detienen a descubrir sus pueblos, su cultura y sus sabores.

Una “Ruta 66” entre olivos y sierra

Entre Doña Mencía y Luque un excursionista relataba su experiencia en un foro: “Algo en la Vía Verde me ha evocado la Ruta 66, con sus negocios variopintos en tono vintage de cuando en cuando”. La Ruta 66, en Estados Unidos, es la carretera histórica que atraviesa el país y que se asocia a gasolineras antiguas, bares con encanto y paradas pintorescas. En este tramo cordobés, el parecido está en esos pequeños negocios que uno encuentra de repente: estaciones reconvertidas, tiendas con productos locales y espacios que conservan un aire retro, casi de otra época.

Este mismo viajero contaba cómo había alquilado bicicletas en el Centro Cicloturista de Doña Mencía y había pedaleado hasta la antigua estación de Luque y allí “nos tomamos unos vinitos dulces con los que animar el pedaleo de regreso”. Entre medias, panorámicas de Zuheros, almendros en flor y un paisaje “más serrano que olivarero” de lo esperado.

De estación de tren a punto de encuentro gastronómico

La antigua estación de Luque es hoy un restaurante y tienda de productos típicos, además de museo aceitero al aire libre. El edificio conserva su esencia ferroviaria, pero ahora sirve de lugar de descanso para quienes recorren la Vía Verde.

Una usuaria contaba que le “parecía un simple bar de una carretera nacional, pero no, es espectacular, detrás tiene la terraza que da a la ‘vía’ por donde la gente pasea, parece que la construcción fue la estación de tren…”. Otra lo tenía claro lo tiene claro: “Parada obligatoria porque el pan de las tostadas es de lujo. Hemos repetido y seguro que volveremos”.

Otros destacan el ambiente y el menú: “Un 10 en amabilidad y además, detrás hay una terraza muy grande donde puedes comer con tus perros. Recomiendo los boquerones y los chopitos”. Por otro lado, un cliente resalta su doble función: “Bonita estación de tren transformada en restaurante, con tienda de productos típicos y locales más artículos de regalos artesanales”.